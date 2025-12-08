Uma Liga dos Campeões com protagonismo de adolescentes

Estêvão, Karl, Mayulu, Dowman... Um grupo de adolescentes se tornou protagonista nesta edição da Liga dos Campeões, seguindo os passos de Lamine Yamal, que, com apenas 18 anos, é a estrela do Barcelona.

Nos primeiros jogos da Liga dos Campeões, com a sexta rodada acontecendo esta semana, alguns desses "jovens prodígios" já brilharam, como foi o caso do brasileiro Estêvão Willian, que foi crucial na vitória maiúscula do Chelsea por 3 a 0 sobre o Barcelona de Yamal, há duas semanas.

O ex-jogador do Palmeiras, com apenas 18 anos, precisou de apenas 20 partidas para se tornar a nova estrela de Stamford Bridge e, contra os campeões espanhóis, marcou pelo terceiro jogo europeu consecutivo, chegando a cinco gols e uma assistência vestindo a camisa dos 'Blues'.

- "Pressão demais" -

"Ele é um jogador especial. Os torcedores pagam para ver jogadores como ele", declarou o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, no final de outubro, após a partida contra o Ajax. No entanto, ele alertou contra comparações entre esses jogadores e Messi ou Cristiano Ronaldo, ícones do futebol dos últimos 20 anos. "Acho que é muita pressão para garotos tão jovens".

Naquela partida, o Chelsea escalou um time com média de idade de apenas 23,6 anos, e três dos cinco gols foram marcados por jogadores com menos de 20 anos (Marc Guiu, Estêvão e Tyrique George).

O Chelsea, que perdeu apenas uma partida europeia nesta temporada, contra o Bayern de Munique, consolidará sua posição entre os oito primeiros, garantindo a classificação direta para as oitavas de final, caso vença a Atalanta nesta terça-feira. A 'Dea' também tem 10 pontos, cinco atrás do líder Arsenal.

Aliás, outra sensação desta temporada da Liga dos Campeões, Lennart Karl, joga pelo Bayern de Munique. O meia-atacante de 17 anos (ele só fará 18 em fevereiro) aproveitou a grave lesão de Jamal Musiala durante a Copa do Mundo de Clubes para garantir uma vaga no time titular do Bayern de Munique.

- Comparados a Messi, CR7, Kaká... -

Baixinho (1,68 m), canhoto, tecnicamente talentoso e perigoso pela direita. Essa poderia ser a descrição de um jovem Messi, mas é Karl. "O que vamos fazer é extrair o melhor dele. É importante que ele aproveite este momento e evolua como qualquer outro jovem jogador. Não vamos nos distrair com comparações com outros canhotos", afirmou recentemente seu treinador, Vincent Kompany.

Ele já soma quatro gols e duas assistências. Seu último gol, em Londres, não foi suficiente para evitar a derrota para o Arsenal na última rodada, o que obriga o Bayern (empatado em 12 pontos com PSG, Real Madrid e Inter) a se recuperar na terça-feira, em Munique, contra o Sporting, para não comprometer suas chances de classificação direta para as oitavas de final.

O PSG é outro time que aposta na juventude. Se na temporada passada, em que os parisienses conquistaram o título, Desiré Doué (20 anos) já se destacava, as lesões no ataque obrigaram Luis Enrique a recorrer à base nesta temporada, sendo Senny Mayulu (19 anos) a nova descoberta.

O jovem meio-campista já disputou 15 jogos nesta temporada em todas as competições (quatro deles na Liga dos Campeões), marcando três gols (dois na Ligue 1 e um contra o Barcelona), o último deles no sábado, na goleada de 5 a 0 sobre o Rennes, jogo em que Ibrahim Mbaye (17 anos) também marcou, outro dos jovens jogadores aos quais Luis Enrique tem dado destaque.

- Colecionador de recordes -

"Não dou nada de presente. Quando um jogador do PSG joga, é porque merece", explicou Luis Enrique no sábado, enfatizando a importância do desenvolvimento de jovens atletas. Na quarta-feira, contra o Athletic Bilbao, eles terão outra oportunidade de brilhar contra outro desses 'wonderkids' (jovens prodígios), o espanhol-brasileiro Selton Sánchez (18 anos).

Max Dowman ainda não garantiu uma vaga no time titular do Arsenal, mas este jovem ponta, frequentemente comparado a Kaká e que só completa 16 anos em 31 de dezembro, se tornou o jogador mais jovem a estrear na Liga dos Campeões há um mês, o mais recente de uma série de recordes, incluindo o de jogador mais jovem a marcar um gol na Uefa Youth League e o mais jovem a ser titular pelo Arsenal.

Na visita ao Club Brugge, na Bélgica, ele poderá ter a chance de mostrar seu talento novamente e, ao mesmo tempo, ajudar os 'Gunners' a manter a liderança na tabela da Liga dos Campeões (com 15 pontos).

O argentino Franco Mastantuono, do Real Madrid, o dinamarquês Lucas Bergvall, do Tottenham, o português João Simões, do Sporting, o islandês Viktor Dadason, do Copenhague, e o atacante cazaque Dastan Satpaev, do Kairat Almaty, onde também joga o goleiro Sherhan Kalmurza, são alguns dos outros jogadores que já se destacaram nesta Liga dos Campeões ainda sem terem completado 20 anos.