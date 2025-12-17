"Um quarterback que faz o sistema funcionar": Denver Broncos, de Bo Nix, se tornou um time a ser batido na NFL

Bo Nix é uma das surpresas da temporada. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Na temporada 2025/2026 da NFL, o Denver Broncos, sob comando do quarterback Bo Nix, se destaca como uma das equipes mais consistentes da liga, acumulando uma sequência impressionante de vitórias que o colocou no topo da AFC com um recorde de 12-2 e garantindo uma vaga nos playoffs com autoridade.

Nix, em seu segundo ano como titular, lidera a equipe com eficiência. Apesar de críticas pontuais e de não figurar entre os quarterbacks mais explosivos ou plásticos, o jovem tem mostrado liderança e atuações de destaque em momentos decisivos, incluindo quatro passes para touchdown no jogo que garantiu a classificação aos playoffs.

Com o Broncos consolidado como favorito na conferência e com aspirações de pós-temporada sólidas, a temporada de Denver já superou as expectativas.

