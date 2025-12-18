"Um clube histórico que retoma o seu lugar": o momento do Aston Villa na Premier League

O Aston Villa, terceiro colocado da Premier League, é o tema do Deu Liga desta semana. Sob o comando do técnico espanhol Unai Emery, a equipe atingiu a marca de seis vitórias consecutivas no campeonato inglês.
O clube de Birmingham também está próximo de anunciar a contratação do atacante Alysson, do Grêmio. A transação envolve 10 milhões de euros fixos, mais 2,5 milhões de euros em metas desportivas.
