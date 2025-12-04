Última rodada: quais são os jogos dos adversários do Inter na luta contra o Z-4

O Inter vive uma situação dramática no Brasileirão. Além de vencer em casa na última rodada, o time gaúcho precisa torcer por resultados paralelos dos seus adversários para permanecer na Série A. O Colorado é o 18° colocado na tabela de classificação após perder para o São Paulo por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (3), na Vila Belmiro.
Na última rodada, marcada para o domingo (7), com todos os jogos às 16h, seis times entram em campo com chances matemáticas de serem rebaixados. Inter e Vitória vivem os cenários mais delicados, já que estão na zona de rebaixamento.
38ª rodada do Brasileirão
Domingo (7), 16h
- Inter x Bragantino – Beira-Rio
- Ceará x Palmeiras – Castelão
- Santos x Cruzeiro – Vila Belmiro
- Vitória x São Paulo – Barradão
- Botafogo x Fortaleza – Engenhão
- Atlético-MG x Vasco – Arena do Galo
