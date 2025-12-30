Tunísia empata com Tanzânia (1-1) e se junta à Nigéria nas oitavas da Copa Africana

A Tunísia se classificou de forma pouco convincente para as oitavas de final da Copa Africana de Nações-2025 após empatar em 1 a 1 com a Tanzânia na última rodada do Grupo C, nesta terça-feira (30), em Rabat, no Marrocos.

Os tunisianos se juntam assim à Nigéria, líder do grupo e já classificada, que obteve sua terceira vitória consecutiva ao derrotar Uganda por 3 a 1 em Fes.

Nas oitavas, a Tunísia vai enfrentar o Mali, segundo colocado do Grupo A, no sábado, em Casablanca, enquanto a Nigéria jogará contra o terceiro colocado do Grupo F na segunda-feira, em Fes.

A Tanzânia, que participa de sua quarta CAN, terminou em terceiro lugar no grupo, com dois pontos, e também se classificou para as oitavas de final como uma das melhores terceiras colocadas.

Esta é uma conquista inédita para os tanzanianos, que enfrentarão o Marrocos, país anfitrião e favorito ao título, no domingo, em Rabat.

Os tunisianos, que vinham de uma derrota honrosa diante da Nigéria (após estarem perdendo por 3 a 0, reagiram e diminuíram para 3 a 2), apresentaram um desempenho apático nesta terça, parecendo satisfeitos em fazer apenas o suficiente para garantir a classificação.

Num jogo sem ritmo, a seleção comandada pelo técnico Sami Trabelsi quase abriu o placar com um chute de pé esquerdo do jovem meio-campista do Augsburg Ismaël Gharbi, que acertou a trave (14').

Aos 38 minutos Ibrahim Hamad cometeu falta na área, que lhe valeu um cartão amarelo, e o pênalti foi marcado após consulta ao VAR. Gharbi converteu a penalidade com um chute de pé direito no canto (43').

Pouco depois do intervalo, os tanzanianos empataram com um chute rasteiro de Feisal Salum (48'). E o placar permaneceu inalterado até o fim.

Com um futebol hesitante, as 'Águias de Cartago' continuam sua jornada nesta 35ª edição da Copa Africana de Nações, torneio que conquistaram em 2004.

Enquanto isso, a Nigéria, três vezes campeã da CAN (1980, 1994 e 2013) e já classificada de forma antecipada, venceu uma partida em que não tinha nada em jogo, mas na qual seus adversários ugandeses precisavam desesperadamente da vitória para avançar às oitavas de final.

Numa equipe em que muitos titulares foram poupados pelo técnico francês Eric Chelle, Paul Onuachu se destacou ao abrir o placar aos 28 minutos.

Na segunda etapa, Raphael Onyedika marcou seus dois primeiros gols pelas 'Super Águias' (62' e 67') diante de uma seleção de Uganda que ficou com um jogador a menos a partir do minuto 60, com a expulsão do goleiro Salim Magoola por tocar a bola com a mão fora da área. Rogers Mato diminuiu para os ugandeses (75'), mas não foi suficiente para evitar a eliminação.