Trump participará do sorteio da Copa do Mundo-2026 na sexta-feira em Washington

A Casa Branca confirmou nesta segunda-feira (1º) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assistirá à cerimônia do sorteio da Copa do Mundo de 2026 em 5 de dezembro, em Washington.

"Na sexta-feira, o presidente Trump assistirá ao sorteio da Copa do Mundo da Fifa no Kennedy Center", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Os Estados Unidos serão coanfitriões do torneio de 2026 junto com Canadá e México exatamente no ano em que celebrará o seu 250º aniversário de independência.

O sorteio da primeira Copa do Mundo com 48 seleções acontecerá no prestigiado Kennedy Center às 14h (horário de Brasília).

A maior competição do futebol será a primeira a ser realizada em três países, e Trump tem dado grande ênfase ao fato de que ela ocorrerá durante seu mandato.

Os Estados Unidos foram escolhidos como coanfitriões da Copa em 2018, durante o primeiro mandato de Trump, que perdeu a eleição de 2020 para Joe Biden, embora tenha conquistado um segundo mandato no ano passado.

Mas este grande evento esportivo não escapou da turbulência política causada pela postura inflexível de Trump em uma série de questões.

O presidente republicano levantou a possibilidade de transferir partidas de algumas das cidades-sede nos Estados Unidos, governadas pela oposição democrata, em meio a uma campanha contra o que ele chama de crime e imigração ilegal.