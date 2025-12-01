Três disputas de cinturão e mais: o que esperar do MFC 4, evento de MMA que cresce no RS

Dienifer Castelo e Fernanda Antunes disputam no sábado (6) o cinturão feminino no MFC. MFC / Divulgação

O clube Farrapos, na zona norte de Porto Alegre, vai se transformar em Las Vegas a partir do meio-dia do próximo sábado (6). Em sua quarta edição, o MFC promete se consolidar como o maior espetáculo de MMA do Sul do Brasil.

Além da aguardada disputa pelo cinturão peso-médio, o MFC apresenta duas novidades históricas: a primeira luta valendo título feminino e a inédita disputa do cinturão de grappling.

A reportagem de Zero Hora entrevistou o casal de empresários Rafael Ghilosso e Fernanda Jacobi, fundadores do MFC. Na conversa, eles revelaram as expectativas para o próximo evento, destacaram o olhar especial para o MMA feminino e falaram sobre os planos de expansão do show para fora do Rio Grande do Sul.

Confira os trechos abaixo:

MFC 4

Fernanda - Será um evento emocionante. Estamos muito felizes com a formação do card, que traz disputas inéditas de cinturão. Em pouco tempo de existência, o MFC alcança um marco histórico: a primeira disputa de cinturão no MMA feminino, tão carente aqui no Rio Grande do Sul. O público pode esperar lutas eletrizantes.

EVENTO NO RS

Rafael - O MFC nasceu para isso: projetar lutadores. O Sul é carente de eventos, e, como manager, eu sentia falta de ter algo aqui em Porto Alegre. Nosso objetivo é promover atletas, montar o melhor card e destacá-los para o mundo. Vejo o MFC como uma espécie de ‘segunda divisão’, ajudando na promoção desses lutadores.

EXPANSÃO PARA FORA DO RS

Rafael - Hoje o foco é total aqui no RS. A verdade é que o futuro ainda é incerto, mas o evento já mostrou sua força nas três primeiras edições. Nosso objetivo é destacar os lutadores de Porto Alegre e projetá-los para além das fronteiras locais. Quem sabe? Um dia o MFC pode chegar a outros estados.

EVOLUÇÃO DO MMA FEMININO

Fernanda - Essa é uma preocupação nossa desde a primeira edição. As mulheres costumam entregar lutas emocionantes, que vendem bem e estão em ascensão. Além disso, queremos atrair cada vez mais o público feminino para o MFC.

Rafael - Recentemente, mais uma brasileira se tornou campeã do UFC, o que é muito importante para o esporte nacional. Isso mostra que as mulheres dão show, e a nossa proposta no MFC é oferecer palco para que novos talentos apareçam.

Programação do MFC 4

10h Abertura dos portões

12h: Grappling

16h: Card Preliminar

19h: Card Principal

Disputas de cinturão