Tottenham e Liverpool se enfrentam neste sábado (20), às 14h30min, pela 17ª rodada da Premier League. O jogo ocorre no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.
Escalações para Tottenham x Liverpool
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani; Richarlison. Técnico: Thomas Frank.
Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Chiesa, Jones, Wirtz; Ekitike. Técnico: Arne Slot.
Onde assistir a Tottenham x Liverpool
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+.