Esportes

Tottenham derrota o Crystal Palace por 1 a 0, com assistência e gols anulados de Richarlison

Brasileiro teve dois gols anulados, mas deu assistência para Archie Gray marcar o único gol da vitória fora de casa.

Zero Hora

