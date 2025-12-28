Tottenham derrota o Crystal Palace por 1 a 0, com assistência e gols anulados de Richarlison

O Tottenham levou a melhor no duelo envolvendo dois times em má fase e venceu, fora de casa, o Crystal Palace por 1 a 0 neste domingo (28) pela 18ª rodada da Premier League. Com o triunfo, o Tottenham chegou aos 25 pontos, na 11ª colocação, e encostou no adversário, que permanece com 26 e ocupa a nona posição. O atacante brasileiro Richarlison teve dois gols anulados por impedimento e foi o autor da assistência para Archie Gray marcar e decretar o triunfo do Tottenham.
As duas equipes chegaram ao confronto deste domingo no Selhurst Park, estádio do Crystal Palace, em Londres, com duas derrotas seguidas nas últimas rodadas do Inglês. O time da casa amargou ainda a eliminação nos pênaltis nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, diante do Arsenal, na terça-feira.
O Crystal Palace foi superior no início do jogo, com uma marcação bem encaixada e grande produção ofensiva. O time da casa, porém, foi incapaz de superar a defesa do adversário. O Tottenham pouco produziu no ataque, mas quando conseguiu mostrou eficiência.
Aos 17 minutos, Richarlison abriu o placar ao completar um cruzamento da direita, mas o gol foi anulado por impedimento de Bergvall na jogada anterior. O Tottenham voltou a marcar no final do primeiro tempo, aos 42. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Richarlison consegue um desvio para a pequena área e Archie Gray completou, também de cabeça. Foi o primeiro gol da carreira do meia de 19 anos por um time principal.
O Crystal Palace terminou a primeira etapa com 9 finalizações, mas sem uma chance clara de marcar, enquanto o Tottenham marcou em sua única conclusão em direção ao gol.
O time da casa iniciou o segundo tempo na pressão. Novamente com vantagem na posse de bola, o Crystal Palace acumulava algumas finalizações em muito perigo para o goleiro Vicário. Aos 30 minutos, Richarlison voltou a balançar as redes, finalizando dentro da área um cruzamento da direita.
A jogada foi similar à do início do confronto, quando o brasileiro apareceu livre no meio dos zagueiros adversários, e o desfecho foi mesmo. A jogada foi anulada após revisão do VAR. Desta vez, Richarlison estava, por pouco, em posição de impedimento.
O brasileiro teve atuação destacada até o final, concluindo em busca do segundo gol do Tottenham ou tentando assistências para os companheiros de time. Foi o dele o passe de cabeça que terminou com o chute de Odobert na trave direita do goleiro Henderson, aos 43 minutos. O Crystal Palace buscava o empate na base do abafa e quase levou o segundo em contra-ataque do Tottenham aos 53.
As duas equipes voltam a jogar pela Premier League em 2026. Na quinta-feira, o Crystal Palace volta a jogar em casa, no Selhurst Park, e recebe o Fulham, enquanto o Tottenham visita o Brentford.