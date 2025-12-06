Torcida do Cruzeiro esgota ingresso e Corinthians vai encarar Mineirão lotado na Copa do Brasil

O Corinthians vai ter um desafio a mais quando entrar em campo nesta quarta-feira, para encarar o Cruzeiro pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Além de pegar um adversário embalado pelo terceiro lugar no Brasileirão, o time paulista vai encarar um estádio completamente lotado já que a torcida mineira esgotou toda a carga de ingressos destinada aos mandantes.

O clube mineiro anunciou em suas redes sociais que terá a lotação máxima para a partida. "INGRESSOS ESGOTADOS!! A Nação Azul vai lotar o Mineirão e apoiar o Cabuloso no primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil! VAMOS!, diz parte do texto da postagem.

As vendas tiveram início às 12h da última sexta-feira e, neste sábado, a agremiação celeste divulgou o encerramento da venda dos bilhetes para a partida. A expectativa de público da assessoria para o confronto é de 60 mil torcedores.

Ao Corinthians foram disponibilizadas 3,2 mil ingressos, quantidade referente a 5% da capacidade total do estádio mineiro, de acordo com o acerto feito entre as diretorias dos dois clubes. Essa prática vai funcionar também para o encontro de volta das semifinais, que será realizado na Neo Química Arena.