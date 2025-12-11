TNT 'atropela' SBT e terá Sul-Americana, que fica fora da TV aberta a partir de 2027

A Conmbeol anunciou os vencedores da licitação para transmissão dos jogos de Copa Sul-Americana e Libertadores entre 2027 e 2030. A principal novidade é que a competição do segundo escalão da América do Sul não será exibida na TV aberta.

Isso porque a TNT passou por cima do SBT, que ainda detém a Sul-Americana até 2026, e assumiu a transmissão gratuita do torneio. No entanto, os jogos serão exibidos no YouTube.

Foram 10 meses de análises entre os candidatos. A Conmebol escolheu as propostas que considerou "mais vantajosas".

A Libertadores continua com a Globo como emissora na TV aberta, enquanto a ESPN terá os jogos em canal fechado. O mesmo esquema vale para a Recopa. A subsidiária da Disney ainda será a responsável pela Sul-Americana na TV fechada.

A Paramount, que transmitia as competições desde 2023, anunciou em junho que não renovaria. Entretanto, o streaming enviou uma proposta, que não foi aprovada pela Conmebol.

Na internet, os melhores momentos também ficarão com a TNT Sports. A TNT faz parte do grupo Warner Bros. Discovery. Recentemente, o conglomerado anunciou a venda do estúdio cinematográfico e os ativos da HBO à Netflix.

WARNER BROS. DOMINA TRANSMISSÕES EM OUTROS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL

Os vizinhos do Brasil terão a Libertadores na Warner Bros. Discovery como plataforma aberta. A exceção é o Equador, que contará com os jogos na Ecuavisa.

A Warner, por meio da TNT Sports, também terá a Sul-Americana nos países vizinhos. Já as plataformas pagas serão ESPN (também para a Recopa) e Directv.