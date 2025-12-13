Tio de Nadal diz que Alcaraz leva vantagem sobre Rafa: 'Adversários são mais fracos'

Ex-treinador e tio da lenda do tênis Rafael Nadal, Toni Nadal comparou o sobrinho com Carlos Alcaraz, principal atleta da modalidade no momento. Segundo ele, o atual número 1 da ATP leva vantagem sobre Rafa pelo fato do nível de competitividade ser menor na atualidade.

"A carreira dele (Alcaraz) vai depender da vontade dele e da dos rivais. Ele tem uma vantagem que os do passado não tinham: os adversários são um pouco mais fracos, não tão comprometidos. Alcaraz tem um grande rival em Sinner, que está sempre presente, mas os outros parecem ter diminuído o comprometimento ou a autoconfiança. Lembro que na época do Rafael, além de Djokovic e Federer, havia Murray, Del Potro, David Ferrer, Wawrinka, que estavam sempre lá. Hoje em dia, os rivais sumiram", disse em entrevista ao jornal espanhol La Opinión de Zamora.

Em mais de 20 anos de carreira, Nadal, que colocou a Espanha no topo do mundo, conquistou, ao todo, 22 Grand Slams, enfrentado rivais como o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic no auge. Já o compatriota Alcaraz, com apenas 22 anos, tem 6 títulos nos principais torneios de tênis e, atualmente, briga pelo topo do ranking mundial com o italiano Jannik Sinner.

Ainda na entrevista, Toni também comentou sobre a vida de Nadal depois da aposentadoria. Ele disse que, apesar da nova rotina, o ex-tenista segue o mesmo e agora se dedica aos filhos e à família.

"Como pessoa, ele é exatamente o mesmo, só que não joga mais. Continua fazendo as mesmas coisas e mantendo o mesmo comportamento, embora agora seja pai. Antes, seu foco era sempre vencer partidas. Hoje tem outras prioridades, mas, pessoalmente, ele não mudou nada", explicou.