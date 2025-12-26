Esportes

NBA

Thompson e Durant ofuscam LeBron e Doncic e Houston impõe terceira derrota seguida aos Lakers

Apesar da derrota para os Rockets, Lakers seguem em quarto na Conferência Oeste com 19 vitórias e 10 derrotas.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS