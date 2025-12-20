Thiago Silva é anunciado como reforço do Porto após deixar o Fluminense

O zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, foi anunciado neste sábado como novo reforço do Porto. O jogador deixou o Fluminense ao término da temporada do futebol brasileiro.

O defensor fechou acordo com o Porto até o meio do ano que vem. No entanto, existe a possibilidade de ampliação do vínculo até o mês de julho de 2027. Thiago Silva fará a segunda passagem pelo Porto. Ele jogou na equipe em 2004/2005, mas só entrou em campo pelo time "B".

"Olá, nação portista. Estou aqui para anunciar meu retorno aos Dragões. Dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por essa oportunidade. Estou super motivado, espero que possa ajudar da melhor maneira possível. Gostaria de agradecer ao presidente André Villas-Boas pela oportunidade, ao nosso Mister, Francesco Farioli também. E dizer o quanto estou ansioso por estar mais uma vez vestindo essas cores. Conto com vocês", afirmou Thiago Silva, em vídeo publicado pelo Porto.

O zagueiro tinha contrato com o Fluminense até a metade de 2026. Porém, optou por encerrar o vínculo. Ele anunciou a decisão após a eliminação para o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil.

Thiago Silva acumula passagens por Dínamo de Moscou, Milan, PSG e Chelsea. O zagueiro tem carreira extremamente vitoriosa, com mais de 30 títulos conquistados.