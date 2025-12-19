Tenista suíço Stan Wawrinka anuncia que irá se aposentar no final de 2026

Em 2024, Wawrinka jogou o Rio Open. Fotojump / Divulgação/Rio Open

O tenista suíço Stan Wawrinka, de 40 anos, anunciou nesta sexta-feira (19) que vai se aposentar no final da temporada 2026.

— Todo livro precisa de um final. Chegou a hora de escrever o capítulo final da minha carreira como tenista profissional— escreveu o três vezes campeão de Grand Slam em sua conta do Instagram.

Na mesma publicação, Wawrinka acrescentou que 2026 será seu "último ano no circuito".

— Ainda quero superar meus limites e terminar essa jornada da melhor maneira possível — afirmou o jogador que em janeiro de 2014 foi o número 3 do mundo e que atualmente, ocupa a 157ª posição.

Stan 'The Man' foi campeão do Aberto da Austrália em 2014, de Roland Garros em 2015 e do US Open em 2016, num contexto de domínio indiscutível do chamado 'Big 3': o suíço Roger Federer, o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic.

Wawrinka conquistou 16 títulos em 31 finais no circuito da ATP, o último em Genebra, em 2017. Ele ainda venceu três títulos de duplas, um deles a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Pequim-2008, em parceria com Federer.

Um dos grandes momentos de Wawrinka foi o título inédito da Copa Davis em 2010, quando ele e Federer conduziram a equipe. Stan venceu o jogo 5 da final, contra a Austrália, em Sydney, no quinto set diante de Lleyton Hewitt.

O veterano suíço, conhecido por seu backhand de uma mão, é o quarto tenista em atividade com mais vitórias (582) no circuito, logo atrás do francês Gaël Monfils (583), que também anunciou sua aposentadoria no final da temporada 2026.

Segundo a ATP, ele deve chegar a Perth no início de janeiro para começar sua última temporada.