Técnico Franck Haise está de saída do Nice; Claude Puel é possível substituto

O técnico Franck Haise está de saída do Nice, atual 13º colocado do Campeonato Francês, e Claude Puel surge como seu possível substituto, informaram veículos da imprensa local neste domingo (28).
Contactado pela AFP, o clube não quis comentar o assunto e se limitou a informar que convocou uma entrevista coletiva para a manhã de segunda-feira no centro de treinamento da equipe.
Nem Franck Haise nem Claude Puel responderam aos contatos da AFP.
Segundo informações da imprensa francesa, Haise deixa o cargo em comum acordo com os dirigentes do Nice, depois de uma série negativa inédita de nove derrotas consecutivas ter sido interrompida no fim de semana passado com uma vitória por 2 a 1 sobre o Saint-Etienne (2ª divisão) na Copa da França.
Caso Claude Puel seja confirmado como substituto, será um retorno, já que o experiente treinador de 64 anos já comandou o Nice de 2012 a 2016.
O próximo jogo da equipe será no sábado que vem, contra o Strasbourg.
