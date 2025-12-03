Técnico francês Wilfried Nancy assume comando do Celtic da Escócia

O Celtic Glasgow, campeão das últimas quatro edições da liga escocesa, anunciou nesta quarta-feira (3) a contratação do francês Wilfried Nancy como seu novo treinador.

O técnico de 48 anos chega ao tradicional clube escocês com uma reputação considerável conquistada na América do Norte.

O clube alviverde teve um primeiro semestre marcado pela não classificação para a Liga dos Campeões e por tensões entre torcedores e diretoria devido a uma janela de transferências considerada insuficiente.

O Celtic ocupa atualmente a segunda posição no campeonato escocês, tendo conquistado 13 dos últimos 14 títulos, dois pontos atrás do Hearts.

Martin O'Neill era o treinador interino desde a saída de Brendan Rodgers no final de outubro.

Wilfried Nancy, que assinou um contrato de dois anos e meio, foi auxiliar técnico de Thierry Henry no Montreal Impact, do Canadá, antes de assumir o comando da equipe.

Desde 2022, ele comandava o Columbus Crew nos Estados Unidos, com o qual conquistou a MLS em 2023 e a Leagues Cup em 2024, sendo eleito o melhor técnico do ano.