Técnico do Barcelona critica ausência de Raphinha na seleção do ano da Fifa: "É uma piada"

Raphinha anotou 33 gols e de 22 assistências na temporada. Josep Lago / AFP

Raphinha foi um dos destaques da vitoriosa temporada do Barcelona, com 34 gols e 22 assistências, mas ficou fora da seleção divulgada na premiação da Fifa na última terça-feira (16). A situação irritou o técnico Hansi Flick, que defendeu o brasileiro e criticou duramente a entidade máxima do futebol.

Sem ter sido questionado sobre o tema pelos jornalistas, na entrevista coletiva deste sábado (20), véspera da partida com o Villarreal, pela La Liga, o treinador do Barcelona pediu a palavra ao término do evento para dar sua opinião sobre a premiação da Fifa.

— Não estou feliz porque vocês não me perguntaram. Há uma situação. Para mim, não é grande coisa porque não penso muito sobre quem é o melhor jogador de futebol ou quais são os melhores 11 (jogadores), mas a seleção mundial da Fifa é uma piada — iniciou o treinador, incomodado com a ausência do atacante na lista:

— Quando vi que Raphinha não estava lá, foi inacreditável. Raphinha foi o jogador mais influente da nossa equipe na temporada passada. Na Champions League, ele deu oito assistências para gols, na principal competição. Se você olhar os jogos, os gols e as assistências foram incríveis, mas para mim, a influência dele foi ainda maior. Não é justo com ele —analisou Flick.

Raphinha também anotou 13 gols na principal competição do continente.

— Para mim, é uma piada. Não consigo acreditar que ele não esteja entre os 11 melhores do mundo. Ele fez por merecer, acho que vocês concordam comigo, é inacreditável — continuou o comandante.

A premiação The Best 2025, realizada em Doha, no Catar, coroou o francês Ousmane Dembélé, do PSG, como o melhor jogador do mundo e um dos atacantes da seleção da Fifa, ao lado do espanhol Lamine Yamal, companheiro de Raphinha no Barcelona. Nenhum brasileiro foi lembrado no evento.