Técnico diz conhecer pouco do Flamengo, mas vê duelo como o maior da história do Pyramids

O jogo entre Flamengo e Pyramids ainda nem começou, mas fora de campo, a atmosfera que envolve esse confronto, que vale vaga para a final da Copa Intercontinental, já vem esquentando o noticiário. Nesta sexta-feira, o técnico Krunoslav Jurcic admitiu conhecer pouco do time comandado pelo técnico Filipe Luís, mas classificou a partida deste sábado, marcada para começar às 14h (horário de Brasília), como a mais importante da história do clube egípcio.

"Sei muito de futebol brasileiro, mas vi poucos jogos do Flamengo. Acho que assisti às ultimas quatro partidas. É um time que tem grandes nomes. Talvez não tenhamos jogadores tão experientes, mas tenho respeito pelo Flamengo", afirmou o técnico croata.

Jurcic disse na coletiva que o Paris Saint-Germain (equipe que aguarda o vencedor desta semifinal para decidir o título) não está no pensamento de sua comissão técnica. Por enquanto, todas as atenções estão voltadas para o Flamengo. Segundo ele, o favoritismo está todo do lado da equipe carioca.

"Este seja talvez o jogo mais importante da história do clube. Estamos falando do Flamengo. Nós queremos ir para a final, mas a maior pressão é do Flamengo, não do Pyramids. Temos muito respeito, mas vamos em busca de nossas metas, nossos objetivos, nossas ideias. Vamos dar o máximo dentro de campo."

Autor dos dois gols sobre o Cruz Azul e principal nome do time carioca na temporada, Arrascaeta chamou a atenção do treinador croata. "Para mim, a grande surpresa é o número 10. Um jogador que pode mudar o jogo com um passe. Vamos tentar marcar o Arrascaeta da melhor maneira possível", comentou.