Talita/Taiana e George/Saymon vencem última etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

A última etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia foi encerrada, neste domingo (14), em Fortaleza (CE), com a definição dos campeões.
Na disputa masculina, Arthur/Adrielson, campeões antecipados, sequer participaram do evento. Na decisão, o paraibano George e o sul-matogrossense Saymon derrotaram o carioca Evandro e o paranaense Arthur Lanci por 2 a 0 (21/14 e 21/16).
O bronze ficou com o cearense Jonathan e o sergipano Matheusinho, que marcaram 2 a 0 (21/18 e 21/18) sobre o pernambucano Helenílson e o paraibano Jô.
Feminino
A mineira Ana Patrícia e a sergipana Duda garantiram o título da temporada em Fortaleza, mesmo sem entrar em quadra, beneficiadas pela eliminação da capixaba Thâmela e a sul-matogrossense Vic, nas quartas de final.
O título da etapa foi ganho pela alagoana Talita e pela cearense Taiana, que de virada ganharam da cearense Carol Horta e da capixaba Elize Maia por 2 a 1, parciais de 14/21, 21/19 e 15/11.
Já na disputa do bronze, a paraibana Andressa e a sergipana Tainá derrotaram a cearense Verena e a potiguar Kyce por 21/13 e 21/19.