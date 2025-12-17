Svitolina e Monfils brilham na abertura da World Tennis League 

A pré-temporada 2026 do tênis começa a ter seus primeiros eventos de exibição. Nesta quarta-feira (17), em Bangalor, na Índia, foi disputada a primeira rodada da World Tennis League, torneio com equipes mistas, que reúne jogadores indianos, mesclados com estrelas do circuito em divididos em quatro equipes.
No primeiro confronto, a equipe Hawks derrotou a Kites por 25 a 21. O resultado final é definido pela soma de games vencidos, após os quatro jogos de cada série.
A ucraniana Elina Svitolina, 14ª do mundo, venceu seus dois confrontos. Em duplas, com a indiana Maaya Rajeshwaran, de apenas 16 anos, ela derrotou a compatriota Marta Kostyuk, 26ª na classificação da WTA, e a local Ankita Raina por 7/5. Esse mesmo placar foi repetido diante de Kostyuk.
Entre os homens, o único set ganho pelos Kites veio com a parceria do australiano Nick Kyrgios, atual 673 do mundo, e o indiano Dhakshineswar Suresh. Eles marcaram 6/4 sobre o canadense Denis Shapovalov, 23º do ranking, e o local Yuki Bhambri.
Na partida de simples, Shapovalov fez 7/5 sobre Sureseh e garantiu a vitória dos Hawks.
Gaël Mofils lidera Eagles
O segundo confronto desta quarta foi entre as equipes Eagles e Falcons e foi bem mais equilibrado.
A série teve início com a vitória, por 6/4, da polonesa Magda Linette (Falcons) sobre a espanhola Paula Badosa (Eagles).
Os Eagles viraram nas duplas mistas. Badosa, número 25 do mundo, e o indiano Sumit Nagal venceram Linette e o local Rohan Bopanna, dono de dois títulos de Grand Slam, por 6/1.
O terceiro jogo teve vitória do russo Daniil Medvedev e de Bopanna sobre ofrancês Gaël Monfils, marido de Elina Svitolina, e Nagal por 6/2, devolvendo a liderança para os Falcons em 15 a 12.
A partida que definiu o confronto teve a vitória de Monfils, por 6/3, sobre Medvedev. No final, o marcador foi de 18 a 16 para os Eagles.