Supercopa do Brasil, Gauchão, Tênis, NBA e NFL: o calendário do esporte em janeiro

O ano se iniciará com muito esporte no Brasil (e no mundo). Entre os destaques, competições de futebol, tênis e basquete.
A tradicional Copa São Paulo abre o ano. Com início marcado para 2 de janeiro, o torneio contará com a participação de 128 times divididos em 32 grupos. Grêmio, Inter, Juventude e Real serão os representantes do RS.
O Tricolor está no Grupo 2 e estreia em 2 de janeiro, às 18h, contra o Falcon-SE. O duelo ocorre em Votuporanga. Já o Colorado entra em campo no dia 4, às 15h, diante da Portuguesa Santista, no Comendador Souza. O Inter está no Grupo 32.
Representando o interior gaúcho, o Juventude está no Grupo 21 e também jogará no dia 4. Às 15h15min, enfrentará o São José-SP em Guaratinguetá.
Por fim, o último time do RS na Copinha entrará em campo também no domingo às 15h15min. O Real estreia diante do Ituano em Embu das Artes, pelo Grupo 26.
Jogo de adultos
Ainda no futebol, janeiro terá os inícios de Gauchão e Brasileirão, nos dias 10 e 28, respectivamente. A Supercopa do Brasil, que ocorre em jogo único, entre Flamengo e Corinthians, também ocorre no primeiro mês do ano e está prevista para o dia 24.
Outros esportes
Na primeira semana do mês, também há a disputa da semana 18 da NFL. São 16 jogos previstos para o dia 4 de janeiro.
Há, ainda, o ATP 250 de Brisbane, com a participação de João Fonseca, com início marcado para 5 de janeiro. Além do Australian Open e do ATP 250 de Adelaide. Todos no primeiro mês de 2026.
Destaques do esporte em janeiro
- 2/1 - Início da Copa São Paulo de Futebol Júnior
- 4/1 - Semana 18 da NFL
- 5/1 - ATP 250 de Brisbane-AUS (com João Fonseca)
- 10/1 - Início do Gauchão
- 12/1 - Início do Australian Open (qualifiers)
- 12/1 - ATP 250 de Adelaide-AUS (com João Fonseca)
- 18/1 - Australian Open (com João Fonseca)
- 18/1 - STAG Global 2026 – Classic Table Tennis World Cup (Mundial de Ping Pong Clássico)
- 19/1 - NBA MLK Day, em homenagem a Martin Luther King Jr. Day
- 20/1 - Rodada da Champions
- 24/1 - Supercopa do Brasil
- 28/1 - Rodada da Champions e início do Brasileirão
