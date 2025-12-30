Supercopa do Brasil, Gauchão, Tênis, NBA e NFL: o calendário do esporte em janeiro

Copa São Paulo será a primeira competição de 2026. Rodrigo Corsi / FPF

O ano se iniciará com muito esporte no Brasil (e no mundo). Entre os destaques, competições de futebol, tênis e basquete.

A tradicional Copa São Paulo abre o ano. Com início marcado para 2 de janeiro, o torneio contará com a participação de 128 times divididos em 32 grupos. Grêmio, Inter, Juventude e Real serão os representantes do RS.

O Tricolor está no Grupo 2 e estreia em 2 de janeiro, às 18h, contra o Falcon-SE. O duelo ocorre em Votuporanga. Já o Colorado entra em campo no dia 4, às 15h, diante da Portuguesa Santista, no Comendador Souza. O Inter está no Grupo 32.

Representando o interior gaúcho, o Juventude está no Grupo 21 e também jogará no dia 4. Às 15h15min, enfrentará o São José-SP em Guaratinguetá.

Por fim, o último time do RS na Copinha entrará em campo também no domingo às 15h15min. O Real estreia diante do Ituano em Embu das Artes, pelo Grupo 26.

Jogo de adultos

Ainda no futebol, janeiro terá os inícios de Gauchão e Brasileirão, nos dias 10 e 28, respectivamente. A Supercopa do Brasil, que ocorre em jogo único, entre Flamengo e Corinthians, também ocorre no primeiro mês do ano e está prevista para o dia 24.

Outros esportes

Na primeira semana do mês, também há a disputa da semana 18 da NFL. São 16 jogos previstos para o dia 4 de janeiro.

Há, ainda, o ATP 250 de Brisbane, com a participação de João Fonseca, com início marcado para 5 de janeiro. Além do Australian Open e do ATP 250 de Adelaide. Todos no primeiro mês de 2026.

Destaques do esporte em janeiro

2/1 - Início da Copa São Paulo de Futebol Júnior

4/1 - Semana 18 da NFL

5/1 - ATP 250 de Brisbane-AUS (com João Fonseca)

10/1 - Início do Gauchão

12/1 - Início do Australian Open (qualifiers)

12/1 - ATP 250 de Adelaide-AUS (com João Fonseca)

18/1 - Australian Open (com João Fonseca)

18/1 - STAG Global 2026 – Classic Table Tennis World Cup (Mundial de Ping Pong Clássico)

19/1 - NBA MLK Day, em homenagem a Martin Luther King Jr. Day

20/1 - Rodada da Champions

24/1 - Supercopa do Brasil

28/1 - Rodada da Champions e início do Brasileirão