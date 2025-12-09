Suns superam os 40 pontos de Anthony Edwards e encerram sequência dos Wolves de cinco vitórias

O Phoenix Suns conseguiu um importante resultado na noite desta segunda-feira, em visita ao Target Center, em Minneapolis, na luta pela sua recuperação na temporada regular na NBA. Com uma vitória apertada de 108 a 105, a franquia do Arizona levou a melhor sobre o Minnesota Timberwolves, que contou com brilhante atuação de Anthony Edwrds, e encerrou uma sequência de cinco vitórias consecutivas dos anfitriões.
O triunfo, que coroou a uma boa atuação coletiva dos Suns, teve Mark Williams como maior pontuador da equipe. Ele teve ainda a contribuição de Collin Gillespie (19) e Dillon Brooks (18) para vencer.
As duas equipes agora aparecem praticamente coladas na classificação. Apesar do revés diante de sua torcida, os Wolves ainda levam uma ligeira vantagem e figuram na sexta colocação da Conferência Oeste, um posto acima do Phoenix Suns.
A partida marcou a grande atuação de Anthony Edwards. O ala-armador do conjunto anfitrião anotou 40 pontos e ainda pegou nove rebotes, mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe.
Destaque absoluto da partida, ele emplacou 15 de 21 arremessos e brigou bastante no garrafão para tentar embalar os Wolves. No entanto, o restante do time não rendeu bem. Naz Reid converteu apenas dois chutes de 12 tentativas. Jaden McDaniels e Donte DiVincenzo também decepcionaram e deixaram a quadra com um acerto em sete tiros.
Os Suns decolaram definitivamente no último quarto, quando conseguiram uma sequência de 14 a 3, atingindo uma vantagem de 98 a 87 no placar. Os anfitriões reagiram e tiveram a chance do empate a três segundos do fim, mas McDaniels errou uma tentativa de cesta tripla a três segundos do fim e decretou a derrota de seu time.
Mais duas partidas foram realizadas na rodada da noite desta segunda-feira. Andrew Nembhard assinalou 28 pontos e ainda deu 12 assistências na vitória do Indiana Pacers sobre o Sacramento Kings por 116 a 105. No complemento dos jogos, o San Antonio Spurs superou o New Orleans Pelicans por 135 a 132.
Confira os resultados dos jogos da noite desta segunda-feira na NBA:
Indiana Pacers 116 x 105 Sacramento Kings
Minnesota Timberwolves 105 x 108 Phoenix Suns
New Orleans Pelicans 132 x 135 San Antonio Spurs
Acompanhe as partidas da rodada desta terça-feira:
Orlando Magic x Miami Heat
Toronto Raptors x New York Knicks