Sunderland tropeça ao empatar em casa com Leeds United

Adingra fez seu primeiro gol pelo Sunderland. ANDY BUCHANAN / AFP

O Sunderland permaneceu na sétima posição do Campeonato Inglês ao empatar em casa com o Leeds United em 1 a 1 neste domingo (28), pela 18ª rodada.

Com 28 pontos, os "Black Cats" ficam um atrás do Manchester United e com dois acima do Brentford.

O time ainda pode ser ultrapassado pelo Crystal Palace, que ainda neste domingo enfrenta o Tottenham.

O Sunderland entrou em campo enfraquecido principalmente pela ausência de seis jogadores que estão com suas seleções na Copa Africana de Nações.

A Costa do Marfim não convocou Simon Adingra para o torneio continental e o ponta de 23 anos marcou seu primeiro gol pelo clube ao abrir o placar para o Sunderland aos 28 minutos.

O Leeds reagiu e partiu determinado a empatar, o que quase conseguiu aos 39 minutos, quando um chute de Brenden Aaronson foi afastado em cima da linha por Trai Hume.

O gol que garantiu o empate em 1 a 1 no início do segundo tempo, quando Dominic Calvert-Lewin finalizou com categoria uma bela jogada coletiva.

Calvert-Lewin marcou nos últimos seis jogos que disputou do campeonato, e o Leeds agora está invicto há cinco rodadas.

Com 20 pontos, o Leeds está em 16º, sete pontos acima do primeiro time na zona de rebaixamento, o West Ham.