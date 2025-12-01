Sunderland tenta frear reação do Liverpool em rodada de transição para os grandes no Inglês

O surpreendente Sunderland, atualmente em sexto lugar na tabela, testará a resiliência do Liverpool na 14ª rodada da Premier League, que será disputada de terça a quinta-feira e deverá ser um período de transição para os times da parte de cima da tabela.

O atual campeão derrotou o West Ham por 2 a 0 no domingo, com Alexander Isak marcando seu primeiro gol na Premier League pelos 'Reds', encerrando uma sequência de três derrotas consecutivas em todas as competições que havia disparado o alarme em Anfield.

Graças a essa vitória, o Liverpool soma 21 pontos (sete vitórias e seis derrotas) e agora ocupa a oitava posição, a três pontos das vagas para a Liga dos Campeões e nove pontos atrás do líder Arsenal.

Campeão incontestável da Inglaterra na última temporada e o time que mais investiu em contratações durante a janela de transferências de verão, o Liverpool mostrou até agora seu pior lado, sofrendo nove derrotas em seus últimos treze jogos (em todas as competições).

A vitória em Londres ajudou o Liverpool a estancar a sangria e recuperar o fôlego, mas precisa confirmar sua recuperação nas próximas semanas, começando na quarta-feira contra o Sunderland.

Os 'Black Cats' têm sido a grande revelação deste início de temporada e estão um ponto à frente dos 'Reds'. Eles já demonstraram o perigo que representam neste campeonato, conquistando os três pontos fora de casa contra o Chelsea em Stamford Bridge no final de outubro e empatando em 2 a 2 com o líder Arsenal há três semanas.

No último fim de semana, a equipe do nordeste da Inglaterra se recuperou de uma desvantagem de dois gols contra o Bournemouth para vencer por 3 a 2.

Nesta rodada de meio de semana, os principais times enfrentam adversários teoricamente acessíveis, e qualquer resultado que não seja uma vitória seria considerado uma surpresa.

O Manchester City (2º colocado, a cinco pontos do líder) pode pressionar o Arsenal se vencer o Fulham fora de casa, um dia antes de os 'Gunners' receberem o Brentford, enquanto o Chelsea (3º colocado) viaja para Leeds para enfrentar um time que está na zona de rebaixamento.

Aston Villa e Brighton (4º e 5º colocados respectivamente) se enfrentarão na cidade litorânea lutando se manterem na zona de classificação para a Liga dos Campeões, enquanto Newcastle e Tottenham, duas equipes que disputam a principal competição de clubes europeia nesta temporada, precisam dos três pontos para não ficarem fora da zona de classificação para as competições europeias.

--- Programação da 14ª rodada da Premier League e classificação:

- Terça-feira:

(16h30) AFC Bournemouth - Everton

Fulham - Manchester City

(17h15) Newcastle - Tottenham

- Quarta-feira:

(16h30) Arsenal - Brentford

Brighton - Aston Villa

Wolverhampton - Nottingham

Burnley - Crystal Palace

(17h15) Leeds - Chelsea

Liverpool - Sunderland

- Quinta-feira:

(17h00) Manchester United - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 30 13 9 3 1 25 7 18

2. Manchester City 25 13 8 1 4 27 12 15

3. Chelsea 24 13 7 3 3 24 12 12

4. Aston Villa 24 13 7 3 3 16 11 5

5. Brighton 22 13 6 4 3 21 16 5

6. Sunderland 22 13 6 4 3 17 13 4

7. Manchester United 21 13 6 3 4 21 20 1

8. Liverpool 21 13 7 0 6 20 20 0

9. Crystal Palace 20 13 5 5 3 17 11 6

10. Brentford 19 13 6 1 6 21 20 1

11. AFC Bournemouth 19 13 5 4 4 21 23 -2

12. Tottenham 18 13 5 3 5 21 16 5

13. Newcastle 18 13 5 3 5 17 16 1

14. Everton 18 13 5 3 5 14 17 -3

15. Fulham 17 13 5 2 6 15 17 -2

16. Nottingham 12 13 3 3 7 13 22 -9

17. West Ham 11 13 3 2 8 15 27 -12

18. Leeds 11 13 3 2 8 13 25 -12

19. Burnley 10 13 3 1 9 15 27 -12

20. Wolverhampton 2 13 0 2 11 7 28 -21

