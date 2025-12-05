Sorteio da Copa: por que os Grupos C, F, H e J são os preferidos dos cabeças de chave? Entenda

A Fifa realiza nesta sexta-feira, às 14h (de Brasília), na capital dos Estados Unidos, o sorteio que define os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026. Com um novo regulamento, fruto da expansão no número de seleções participantes, alguns caminhos podem ser mais favoráveis para alcançar o título.

Em 2026, haverá uma fase eliminatória antes das oitavas de final. Essa segunda etapa será composta pelas duas melhores seleções de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.

Os primeiros colocados dos Grupos C, F, H e J terão o que pode ser considerado um privilégio na fase mata-mata. Apesar de terem de cruzar com um segundo colocado de outro grupo na segunda fase, nas oitavas novamente se defrontarão com um segundo colocado. Dessa forma, só terão um primeiro colocado de grupo no mata-mata a partir das quartas de final. Já os líderes dos outros grupos enfrentarão um terceiro colocado na segunda fase, mas nas oitavas podem encarar líderes de grupos.

Alguns dos confrontos da segunda fase estão pré-definidos. Por exemplo, o líder do Grupo F enfrentará o segundo do Grupo C. No entanto, a maioria dos líderes de grupos medirão forças com terceiros colocados, e os confrontos só serão conhecidos a partir de uma longa lista de 495 combinações possíveis.

A tabela de combinações foi montada pela Fifa para evitar duelos entre um líder de chave contra um adversário do mesmo grupo entre a segunda fase e a semifinal. Confira o exemplo a seguir:

Caso os oito melhores terceiros colocados sejam representantes dos Grupos A, D, F, G, H, J, K e L, os duelos da segunda fase envolvendo essas seleções seriam:

1º do A x 3º do H

1º do B x 3º do G

1º do D x 3º do J

1º do E x 3º do D

1º do G x 3º do A

1º do I x 3º do F

1º do K x 3º do L