Sorteio da Copa do Mundo 2026 coloca o Brasil no Grupo C; saiba como ficaram as chaves

A capital dos Estados Unidos recebeu nesta sexta-feira, no Kennedy Center, o evento que definiu os grupos da Copa do Mundo de 2026. Em Washington D.C., se reuniram autoridades da Fifa, ex-jogadores e líderes políticos dos três países-sede do Mundial: o americano Donald Trump, a mexicana Claudia Sheinbaum e o canadense Mark Carney.

O sorteio foi comandado pelo ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand, que teve a companhia da jornalista Samantha Johnson. Ficaram responsáveis por tirar as bolinhas dos potes grandes nomes do esporte: o ex-jogador de futebol americano e ex-marido de Gisele Bündchen, Tom Brady, o ex-jogador de hóquei Wayne Gretzky, Aaron Judge, do beisebol, e Shaquille ONeal, ícone do basquete. O evento ainda contou com performances musicais de Andrea Bocelli, da banda Village People e dos cantores Robbie Williams e Nicole Scherzinger.

O Brasil vai compor o Grupo C na Copa. A seleção pentacampeã terá como adversários no Mundial: Marrocos, Haiti e Escócia. "Futebol é a língua da paixão e da alegria. De 11 de junho a 19 de julho, teremos um verão espetacular. Serão milhões de pessoas passando pelos três países-sede e 104 Super Bowls em um mês (referência ao total de jogos na Copa e à grande final do futebol americano)", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Houve também a entrega de uma honraria criada pela Fifa e entregue pela primeira vez: o Prêmio da Paz. O agraciado pelo troféu foi Trump, que recebeu fartos elogios do chefão da Fifa. "Salvamos milhões de vidas. O mundo agora é um lugar mais seguro", disse o presidente dos EUA, que foi exaltado especialmente pelo acordo inicial para um cessar-fogo na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, em Gaza.

O Brasil ganhou destaque durante o sorteio. Roberto Carlos, ex-lateral-esquerdo pentacampeão, foi entrevistado, falou sobre suas habilidades em cobranças de falta e elogiou a contratação de Carlo Ancelotti para comandar a seleção.

O SORTEIO

Os líderes dos três países-sede foram chamados ao palco novamente para sortearem as bolinhas dos seus respectivos países, que foram alocados previamente nos Grupos A (México), B (Canadá) e D (EUA).

"Estamos orgulhosos de receber a Copa pela terceira vez. Nosso país é meio mágico e temos um povo trabalhador e especial e desfrutamos do futebol desde tempos ancestrais", afirmou Claudia Sheinbaum. "Será a maior Copa da história", disse Carney. Trump brincou com o nome dado ao esporte nos EUA, soccer, e disse que deveriam pensar em mudar a designação do football (futebol americano), afinal o "soccer" é jogado mais com os pés. O presidente dos EUA também relembrou Pelé, o "Rei do Futebol", que morreu em 2022, vítima de um câncer de cólon. "Lembro do Pelé jogar no Cosmos, foi um dos maiores de todos os tempos."

O sorteio da Copa só começou de fato cerca de 1h25 após o início oficial do evento. Com 48 participantes, a Copa do Mundo de 2026 terá novo regulamento. As equipes são divididas em 12 grupos, com quatro integrantes cada. Os dois melhores de cada grupo se somam os oito melhores terceiros colocados para disputar a segunda fase, em formato eliminatório de jogo único. O mesmo modelo segue para as demais etapas: oitavas, quartas, semi e final.

Por definição da Fifa, nenhum grupo poderia ter países da mesma confederação continental, única exceção feita diz respeito à Europa, que pode ter dois representantes na mesma chave.

O jogo de abertura da Copa do Mundo está agendado para o dia 11 de junho e vai opor os anfitriões do México e a seleção da África do Sul, no tradicional Estádio Azteca, na Cidade do México. Será uma reedição da partida inaugural da Copa de 2010, realizada no país sul-africano.

No Grupo C, o Brasil fará sua estreia contra o Marrocos, em East Rutherford ou Foxborough, no dia 13 de junho. O segundo compromisso será em 19 de junho, em Foxboorough ou Filadélfia, contra o Haiti. O encerramento da fase de grupos será no dia 24 de junho, em Atlanta ou Miami, diante da seleção da Escócia. A Fifa anunciará neste sábado, 6 de dezembro, os locais exatos e horários das partidas.

VEJA COMO FICARAM OS GRUPOS DA COPA DO MUNDO DE 2026

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Uefa D*

Grupo B: Canadá, Uefa A*, Catar e Suíça

Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia

Grupo D: EUA, Paraguai, Austrália e Uefa C*

Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador

Grupo F: Holanda, Japão, Uefa B* e Tunísia

Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai

Grupo I: França, Senegal, Fifa 2* e Noruega

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia

Grupo K: Portugal, Fifa 1*, Uzbequistão e Colômbia

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá

*REPESCAGEM: A LUTA PELAS ÚLTIMAS VAGAS NA COPA

As últimas seis vagas na Copa são disputadas por 22 seleções. Na repescagem europeia, 16 países lutam por quatro postos. Já a repescagem intercontinental tem a participação de seleções das Américas, da Ásia, Oceania e África. Os jogos entre essas equipes serão realizados no fim do mês de março de 2026. Confira a seguir os confrontos:

Uefa A: País de Gales, Bósnia, Itália ou Irlanda do Norte

Uefa B: Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia

Uefa C: Eslováquia, Kosovo, Turquia ou Romênia

Uefa D: República Checa, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte

Fifa 1: República Democrática do Congo, Jamaica ou Nova Caledônia