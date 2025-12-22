Sogipa apresenta novo espaço de seu Memorial Olímpico

Memorial está localizado logo na entrada do clube. Renan Mattos / Agencia RBS

Em uma solenidade na tarde desta segunda-feira (22), a Sogipa inaugurou um novo painel de seu Memorial Olímpico, espaço criado para homenagear e valorizar os atletas do clube que participaram dos Jogos Olímpicos.

O evento contou com as presenças de atletas olímpicos do clube, como Rafael Macedo e Mariana Martins, do judô, Samory Uiki, do atletismo, os treinadores Kiko Pereira e Arataca, e o presidente Adílio Schneider, que está encerrando seu mandato, e Marcelo Bervian, recém eleito presidente do clube para o próximo biênio.

A primeira participação da Sogipa em Jogos Olímpicos aconteceu em 1988, em Seul, na Coreia do Sul, com os esgrimistas Douglas Veronez e Régis Ávila e Jorge Teixeira, do atletismo, que será o vice-presidente de esportes da nova gestão. No total 20 atletas representaram o clube gaúcho no maior megaevento esportivo do mundo.

— Eu tinha 10 ou 11 anos quando foi inaugurado o Memorial Olímpico da Sogipa e sempre que eu entrava pensava “Que legal deve ser ter os pés e as mãos marcados aqui” sem pretensão nenhuma. Pensando naquela época eu posso dizer que olhar aquele memorial todos os dias me inspirou, me mostrou que era possível chegar também — disse Samory Uiki, que foi escolhido para falar em nome dos atletas.

O atleta do salto em distância, que irá encerrar a carreira no final de 2026 ainda relembrou toda uma trajetória construída na Sogipa.

— Hoje, depois de 20 anos de casa, com as mais diversas experiências de vida e após ter me tornado um atleta olímpico, ter meus pés e nome eternizados no clube do meu coração é uma honra imensa, é como se eu estivesse encerrando um ciclo com a sensação de dever cumprido. Significa muito pra mim, para a minha família e para todos que sonharam comigo ao longo desses 20 anos — completou.

Samory Uiki (D) participou da cerimônia. Renan Mattos / Agencia RBS