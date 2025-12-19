Skeleton: gaúcha Nicole Silveira termina em 11º lugar na quarta etapa da Copa do Mundo

Nicole está em 15º no ranking da temporada. Viesturs Lacis / Divulgação/IBSF

A gaúcha Nicole Silveira conquistou nesta sexta-feira (19), seu melhor resultado na temporada 2025-2026 da Copa do Mundo de Skeleton. Em Sigulda, na Letônia, ela finalizou em 11º lugar e superou os desempenhos das três provas anteriores em Cortina D'Ampezzo, na Itália, onde foi a 16ª, Lillehammer, na Áustria, onde ficou com a 17ª posição, e na mesma pista de Sigulda, onde na quinta-feira terminou em 12º lugar.

Este foi o melhor resultado da carreira da atleta de Rio Grande no traçado de 1,2 mil metros e 16 curvas da pista letã, uma das mais desafiadoras do circuito.

Leia Mais Copa do Mundo de Skeleton: gaúcha Nicole Silveira termina em 12º lugar na terceira etapa

Nesta sexta, ela foi a 14ª colocada, na primeira descida, com o tempo de 52seg40 e fez a quarta melhor marca (52seg30) na segunda descida, totalizando 1min44seg70.

Com o resultado, Nicole somou 136 pontos e se manteve na 15ª colocação no ranking da temporada, com 448 pontos somados.

Esposa de Nicole repete vitória

Kim Meylemans (E), esposa de Nicole Silveira (D) comemora vitória. Laura Lakovica / Divulgação/IBSF

Vencedora da terceira etapa, na quinta-feira, também em Sigulda, a belga Kim Meylemnas, que é esposa de Nicole Silveira repetiu o resultado e mais uma vez subiu no degrau mais alto do pódio. Ela terminou com 1min44seg16, e ficou à frente da tcheca Anna Fernstaedt, segunda com 1min44seg24, e da britânica Amelia Coltman, terceira com 1min44seg30.

Este foi o quarto pódio de Kim Meylemans, em quatro etapas na temporada. Além dos dois ouros na Letônia, ela contabiliza dois bronzes em Cortina D'Ampezzo e Lillehammer.

Leia Mais Gaúcha Nicole Silveira fica em 17º em etapa da Copa do Mundo de Skeleton

Na carreira, a belga agora tem 12 medalhas, sendo esta a quarta de ouro.

Com o resultado, Meylemans manteve a liderança do ranking da Copa do Mundo com 850 pontos, 41 à frente da austríaca Janine Flock, quarta nesta etapa. A alemã Jaqueline Pfeifer tem 745 e está em terceiro lugar.