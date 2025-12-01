Site oficial da Fórmula 1 comete erro e antecipa título de Lando Norris

O site oficial da Fórmula 1 surpreendeu fãs e jornalistas neste domingo ao exibir, na página de perfil de Lando Norris, uma informação precoce: o britânico aparecia como campeão mundial de pilotos. A referência ao título, ainda não conquistado, permaneceu no ar por alguns minutos antes de ser corrigida, mas rapidamente se espalhou pelas redes sociais e reacendeu debates sobre a disputa acirrada da temporada.

A confusão ocorreu justamente após o GP do Catar, etapa em que Norris poderia ter garantido matematicamente o campeonato. No entanto, o piloto da McLaren terminou apenas na quarta posição, atrás de Max Verstappen, Carlos Sainz e do companheiro de equipe, Oscar Piastri. O resultado adiou a decisão e manteve aberta uma das brigas mais carregadas de tensão dos últimos anos.

Além do desempenho em pista, o que mais chamou atenção no Catar foi a estratégia da McLaren. A equipe optou por não parar seus dois carros durante o safety car acionado após o acidente entre Nico Hülkenberg e Pierre Gasly. A escolha acabou custando perda preciosos de pontos, permitindo que Verstappen assumisse a ponta e vencesse praticamente sem ser ameaçado, recolocando-se na disputa pelo pentacampeonato.

Com o revés, a classificação ganhou contornos ainda mais dramáticos. Norris segue líder do Mundial, mas agora com apenas 12 pontos de vantagem para Verstappen. Piastri, em terceiro, com 16 a menos, ainda tem chances matemáticas, especialmente diante da consistência que apresentou nas últimas corridas.