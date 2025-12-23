Shai Gilgeous-Alexander alcança marca de 1963 de Wilt Chamberlain na NBA 

Ler resumo

Shai Gilgeous-Alexander marcou 31 pontos no jogo. ZACH BEEKER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

MVP da temporada passada, na qual conduziu brilhantemente o Oklahoma City Thunder ao título da NBA, Shai Gildeos-Alexander continua se destacando na liga de basquete dos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira (22), o armador canadense alcançou um feito realizado somente pela lenda Wilt Chamberlain: anotar ao menos 20 pontos em cem jogos consecutivos.

O recorde de Chamberlain dura desde 1963, quando alcançou 126 partidas consecutivas com ao menos 20 pontos anotados. Shai é somente o segundo jogador da história a realizar a façanha em cem partidas seguidas. Com 31 pontos, ele comandou o triunfo diante do Memphis Grizzlies, por 119 a 103.

A marca foi igualada no começo do quarto período, quando chegou ao 21º ponto na partida e colocou o Thunder em vantagem de 86 a 73. Com 12 pontos no último quarto e uma atuação sólida, o armador foi fundamental na reabilitação dos campeões e líderes da Conferência Oeste, que haviam perdido dois dos últimos três jogos.

Shai Gilgeous-Alexander converteu 11 dos seus 20 arremessos de quadra, deu oito assistências e teve quatro roubadas de bola. Jalen Williams contribuiu com outros 24 pontos e Ajay Mitchell saiu do banco para anotar 16. O Thunder não contou com os titulares Chet Holmgren (doente) e Isaiah Hartenstein (machucado).

O Memphis não teve o astro Ja Morant, o que facilitou a vida do Thunder no comando do placar desde o início, quando chegou a abrir 20 pontos. Mesmo assim, tentou se equilibrar na partida graças às cestas de três pontos: foram 18 no alvo. Ocorre que o campeão também estava firme do perímetro ao anotar 15.

Agora são 26 triunfos do Thunder em 29 partidas na temporada da NBA, enquanto os Grizzlies somaram a 16ª derrota no mesmo número de partidas e amarga somente a nona colocação, atrás do Golden State Warriors.

Curry lidera Warriors

NOAH GRAHAM / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Em São Francisco, na Califórnia, o time da casa contou com um grande segundo período do experiente Stephen Curry para ganhar pela segunda vez seguida e ficar com campanha de 50% de aproveitamento: 15 vitórias e 15 derrotas. A vítima foi o Orlando Magic, que foi ao intervalo perdendo somente por um ponto (58 a 57), mas que acabou derrotado por 120 a 97.

Depois de acertar somente três de 13 arremessos nos dois primeiros quartos, Curry voltou do vestiário aceso, concluiu quatro bolas de três e fechou o jogo com 26 pontos no Chase Center.

Confira os resultados desta segunda-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 139 x 132 Charlotte Hornets

Boston Celtics 193 x 95 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 119 x 113 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 135 x 112 Utah Jazz

Oklahoma City Thunder 119 x 103 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 102 x 110 Detroit Pistons

Golden State Warriors 120 x 97 Orlando Magic

Acompanhe os jogos desta terça-feira da NBA: