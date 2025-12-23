Shai Gilgeous-Alexander alcança marca de 1963 de Wilt Chamberlain na NBA 

MVP da temporada passada, na qual conduziu brilhantemente o Oklahoma City Thunder ao título da NBA, Shai Gildeos-Alexander continua se destacando na liga de basquete dos Estados Unidos.
Nesta segunda-feira (22), o armador canadense alcançou um feito realizado somente pela lenda Wilt Chamberlain: anotar ao menos 20 pontos em cem jogos consecutivos.
O recorde de Chamberlain dura desde 1963, quando alcançou 126 partidas consecutivas com ao menos 20 pontos anotados. Shai é somente o segundo jogador da história a realizar a façanha em cem partidas seguidas. Com 31 pontos, ele comandou o triunfo diante do Memphis Grizzlies, por 119 a 103.
A marca foi igualada no começo do quarto período, quando chegou ao 21º ponto na partida e colocou o Thunder em vantagem de 86 a 73. Com 12 pontos no último quarto e uma atuação sólida, o armador foi fundamental na reabilitação dos campeões e líderes da Conferência Oeste, que haviam perdido dois dos últimos três jogos.
Shai Gilgeous-Alexander converteu 11 dos seus 20 arremessos de quadra, deu oito assistências e teve quatro roubadas de bola. Jalen Williams contribuiu com outros 24 pontos e Ajay Mitchell saiu do banco para anotar 16. O Thunder não contou com os titulares Chet Holmgren (doente) e Isaiah Hartenstein (machucado).
O Memphis não teve o astro Ja Morant, o que facilitou a vida do Thunder no comando do placar desde o início, quando chegou a abrir 20 pontos. Mesmo assim, tentou se equilibrar na partida graças às cestas de três pontos: foram 18 no alvo. Ocorre que o campeão também estava firme do perímetro ao anotar 15.
Agora são 26 triunfos do Thunder em 29 partidas na temporada da NBA, enquanto os Grizzlies somaram a 16ª derrota no mesmo número de partidas e amarga somente a nona colocação, atrás do Golden State Warriors.
Curry lidera Warriors
Em São Francisco, na Califórnia, o time da casa contou com um grande segundo período do experiente Stephen Curry para ganhar pela segunda vez seguida e ficar com campanha de 50% de aproveitamento: 15 vitórias e 15 derrotas. A vítima foi o Orlando Magic, que foi ao intervalo perdendo somente por um ponto (58 a 57), mas que acabou derrotado por 120 a 97.
Depois de acertar somente três de 13 arremessos nos dois primeiros quartos, Curry voltou do vestiário aceso, concluiu quatro bolas de três e fechou o jogo com 26 pontos no Chase Center.
Confira os resultados desta segunda-feira na NBA:
- Cleveland Cavaliers 139 x 132 Charlotte Hornets
- Boston Celtics 193 x 95 Indiana Pacers
- New Orleans Pelicans 119 x 113 Dallas Mavericks
- Denver Nuggets 135 x 112 Utah Jazz
- Oklahoma City Thunder 119 x 103 Memphis Grizzlies
- Portland Trail Blazers 102 x 110 Detroit Pistons
- Golden State Warriors 120 x 97 Orlando Magic
Acompanhe os jogos desta terça-feira da NBA:
- Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets x Washington Wizards
- Miami Heat x Toronto Raptors
- Cleveland Cavaliers x New Orleans Pelicans
- Indiana Pacers x Milwaukee Bucks
- Atlanta Hawks x Chicago Bulls
- Minnesota Timberwolves x New York Knicks
- Dallas Mavericks x Denver Nuggets
- San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder
- Utah Jazz x Memphis Grizzlies
- Phoenix Suns x Los Angeles Lakers
- Sacramento Kings x Detroit Pistons
- Portland Trail Blazers x Orlando Magic
- Los Angeles Clippers x Houston Rockets