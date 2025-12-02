Sesi-Bauru vence em Maringá e mantém quinto lugar na Superliga feminina

O Sesi-Vôlei Bauru derrotou o Vôlei Maringá (PR), fora de casa, por 3 a 0 (25/21, 25/19 e 25/22), manteve a quinta posição da Superliga feminina e praticamente garantiu um lugar na disputa da próxima edição da Copa Brasil, que reunirá em 2026, os oito melhores do primeiro turno do campeonato nacional.
Esta foi a terceira vitória seguida do time paulista, que agora soma 17 pontos. Já as paranaenses perderam a sexta em oito rodadas e estão na 10ª posição, com seis pontos.
A ponteira venezuelana Roslandy Acosta foi a principal jogadora da partida. Ela marcou 20 pontos e além de ser a maior pontuadora, ainda foi eleita a melhor em quadra.
Outro destaque foi a oposta Bruna Moraes, que fez 11 pontos.
Brasília ganha e se aproxima do G-8
O Brasília Vôlei aproveitou o fator local e o jogo diante do lanterna Renasce Vôlei Sorocaba (SP) para se aproximar do G-8 e ainda seguir na disputa por uma vaga na Copa Brasil.
Com parciais de 25/19, 25/11 e 25/23, o time brasiliense conseguiu sua segunda vitória e impôs à equipe paulista a oitava derrota em oito rodadas.
A oposta Gabi Carneiro marcou 16 pontos (14 de ataque e dois de saque) e foi eleita a melhor do jogo, ficando com o Troféu Viva Vôlei.