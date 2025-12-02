Sesi-Bauru vence em Maringá e mantém quinto lugar na Superliga feminina

Sesi-Vôlei Bauru derrotou o Vôlei Maringá (PR) por 3 a 0. Norieli Teixeira / Sancor Seguros Vôlei Maringá/Divulgação

O Sesi-Vôlei Bauru derrotou o Vôlei Maringá (PR), fora de casa, por 3 a 0 (25/21, 25/19 e 25/22), manteve a quinta posição da Superliga feminina e praticamente garantiu um lugar na disputa da próxima edição da Copa Brasil, que reunirá em 2026, os oito melhores do primeiro turno do campeonato nacional.

Esta foi a terceira vitória seguida do time paulista, que agora soma 17 pontos. Já as paranaenses perderam a sexta em oito rodadas e estão na 10ª posição, com seis pontos.

A ponteira venezuelana Roslandy Acosta foi a principal jogadora da partida. Ela marcou 20 pontos e além de ser a maior pontuadora, ainda foi eleita a melhor em quadra.

Outro destaque foi a oposta Bruna Moraes, que fez 11 pontos.

Brasília ganha e se aproxima do G-8

Jogadoras do Brasília comemoram vitória. Davidson Courlan / Divulgação/Brasília Vôlei

O Brasília Vôlei aproveitou o fator local e o jogo diante do lanterna Renasce Vôlei Sorocaba (SP) para se aproximar do G-8 e ainda seguir na disputa por uma vaga na Copa Brasil.

Com parciais de 25/19, 25/11 e 25/23, o time brasiliense conseguiu sua segunda vitória e impôs à equipe paulista a oitava derrota em oito rodadas.