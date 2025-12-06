Sesc RJ Flamengo vence Sesi-Bauru e segue 100% na Superliga feminina de vôlei

Sesc RJ Flamenfo é o único invicto da Superliga. Felipe Wiira / Divulgação/Sesi-SP

De virada, o Sesc RJ Flamengo venceu o Sesi Vôlei Bauru, na sexta-feira (05), por 3 a 2, com parciais de 25/22, 21/25, 22/25, 25/21 e 15/13, na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP), e chegou à oitava vitória na Superliga feminina. Com os dois pontos somados, o time carioca chegou aos 22 e se manteve na vice-liderança, a um do Minas Tênis Clube, que tem 23.

Único invicto da competição, o time de Bernardinho contou com uma excepcional atuação da ponteira Simone Lee, que marcou 33 pontos e terminou eleita a melhor em quadra.

— Todos os times que nos enfrentam querem dar o seu melhor contra nós. Então, é muito especial quando conseguimos sair de uma situação tão difícil juntas, com muita força. O Bauru é uma equipe incrível, por isso é tão legal nos testarmos em uma partida como quanto essa — disse a estadunidense, que ficou com o Troféu Viva Vôlei.

A oposta Tainara, com 16, a ponteira Karina, com 13, e a central Juju Gandra, com 10 pontos, também tiveram atuações decisivas.

No Sesi-Bauru, que perdeu a terceira em nove jogos e ocupa o quarto lugar com 18 pontos, a oposta Bruna Moraes marcou 22 e a ponta venezuelana Roslandy Acosta fez 21 pontos.

Outros resultados da 9ª rodada: