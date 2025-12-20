Esportes

Sesc RJ Flamengo vence Mackenzie e termina turno da  Superliga feminina invicto

Equipe carioca fecha turno com 11 vitórias em 11 jogos e lidera Superliga feminina com 30 pontos.

André Silva

