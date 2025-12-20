Sesc RJ Flamengo vence Mackenzie e termina turno da  Superliga feminina invicto

Invicto, imbatível. Assim o Sesc RJ-Flamengo, comandado pelo técnico Bernardinho encerrou o turno classificatório da Superliga feminina de vôlei, após 11 jogos.
A 11ª vitória aconteceu na sexta-feira (19) à noite, em Belo Horizonte, quando a equipe carioca derrotou o Mackenzie (MG), de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 25/27, 25/23. 25/20 e 25/18.
Com o resultado, o Sesc-Flamengo chegou aos 30 pontos e superou o Minas Tênis Clube, que somou 29, mas com uma derrota no confronto direto. Nas 11 rodadas, o Rubro-Negro perdeu apenas sete sets.
O grande destaque na virada em Belo Horizonte foi a ponteira estadunidense Simone Lee, que marcou 25 pontos (22 de ataque, dois de bloqueio e um de saque).
Mas apesar de mais uma grande atuação de Lee, quem levou o Troféu VivaVôlei, de melhor em quadra, foi a central Lorena. Ela saiu do banco de reservas no final do segundo set e foi decisiva. A central sérvia Masa Kirov marcou 13 pontos e a ponteira Karina contribuiu com outros dez.
No Mackenzie, que sofreu a oitava derrota e com nove pontos ocupa a 10ª posição, três jogadoras tiveram boas atuações: a oposta Arianne Tolentino fez 17, e as ponteiras Gabriella Souza e Carla marcaram 16 e 14 pontos, respectivamente.
Maringá vence Paulistano-Barueri e se garante na Copa Brasil
Em um confronto direto por um lugar no G-8 e vaga na Copa Brasil de 2026, o Vôlei Maringá fez valer o fator local e venceu o Paulistano-Barueri (SP) por 3 a 1, parciais de 20/25, 25/18, 25/19 e 25/18.
Com a quinta vitória, o time paranaense totalizou 15 pontos e garantiu a sétima colocação, deixando a equipe paulista em oitavo, com 12, e ameaçada pelo Brasília Vôlei (DF), que é o nono com 11, e precisa ganhar ao menos dois sets, contra o Fluminense (RJ), no domingo (21), para entrar na zona de classificação para a Copa Brasil.
A oposta Jaqueline Schmitz fez 20 pontos, liderou o ataque de Maringá e recebeu o Troféu VivaVôlei.
O time paranaense ainda contou com 18 pontos da ponteira Karol Tórmena, um mais que a oposta Jheovanna, do Barueri.