Sesc-Flamengo vence Fluminense e é o novo líder da Superliga feminina

Simone Lee (D) liderou o Sesc-Flamengo.. Marcelo Gonçalves / Divulgação / Fluminense FC

O Sesc RJ-Flamengo venceu o Fluminense, por 3 a 0, parciais de 30/28, 25/21 e 25/21, na noite de terça-feira (9). Com o resultado, o clube manteve a invencibilidade e assumiu a liderança da Superliga feminina.

A equipe comandada pelo técnico Bernardinho soma nove vitórias e 25 pontos, contra 23 do Minas Tênis Clube.

O jogo foi equilibrado, mas com o Sesc RJ-Flamengo sendo superior nos momentos finais de cada set, incluindo o segundo, quando a partida ficou paralisada por 11 minutos, após torcedores do Fluminense acenderem sinalizadores, o que é proibido.

Com 26 acertos, a ponteira estadunidense Simone Lee foi a maior pontuadora e ainda levou o Troféu Viva Vôlei.

— O mais importante é que ganhamos como time. A vitória é sempre o objetivo, mais do que a pontuação individual. A Giovana fez o meu trabalho ser mais fácil. Tanto ela quanto a Vivian são grandes levantadoras e facilitam a minha vida. Então, estou muito feliz por tudo o que estamos construindo juntas. Temos treinado intensamente e essa vitória e a liderança no campeonato são resultados do nosso esforço — disse Lee, após o jogo.

O clássico carioca foi válido pela 2ª rodada e agora todas as equipes tem nove jogos disputados.