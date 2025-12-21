Série revisita futebol carioca dos anos 1990 e gol de barriga de Renato Portaluppi

Renato Portaluppi, na época no Fluminense, é um dos destaques da série. Globoplay / Reprodução

Uma nova série documental chega ao Sportv e ao Globoplay neste domingo (21), às 22h, para revisitar um dos períodos mais marcantes do futebol carioca dos anos 1990.

Intitulada 1995 – No tempo dos Bad Boys, a produção percorre a temporada daquele ano, com destaque para figuras como Romário, Edmundo, Túlio e Renato Portaluppi. O documentário é dividido em três episódios e mostra também o ambiente cultural que tomou conta do Rio de Janeiro na década de 1990.

O projeto tem direção de Chico Trigo e, além de material de arquivo, reúne depoimentos de jogadores, treinadores e dirigentes que lembram desde o início da temporada até as histórias dos bastidores. Entre elas, a relação entre Romário e Edmundo, conhecidos como “bad boys” por sua irreverência e rivalidade dentro e fora de campo.

Outro ponto alto da temporada, e retratado na série, é o clássico entre Fluminense e Flamengo pelo Campeonato Carioca de 1995. A equipe tricolor venceu por 3 a 2 o jogo que entrou para a história — principalmente pelo lendário “gol de barriga” de Renato Portaluppi que garantiu o título ao Fluminense.