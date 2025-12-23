Senegal estreia na Copa Africana de Nações com vitória sobre Botsuana 

O Senegal, um dos grandes favoritos ao título, estreou na Copa Africana de Nações (CAN) nesta terça-feira (23) com vitória por 3 a 0 sobre Botsuana, em Tânger, no Marrocos.
Nicolas Jackson, jogador do Chelsea que nesta temporada está emprestado ao Bayern de Munique, foi o protagonista da partida com dois gols, aos 40 minutos do primeiro tempo e aos 13 do segundo.
Jackson depois foi substituído por Cherif Ndiaye, autor do terceiro gol senegalês aos 45 da etapa final.
Com essa vitória, o 'Leões de Teranga' iniciam a CAN na liderança do Grupo D, à frente no saldo de gols da República Democrática do Congo, que derrotou o Benin por 1 a 0, em Rabat.
O Senegal venceu o torneio continental apenas uma vez, em 2021.
* AFP