Semifinais da Copa da NBA: horários e onde assistir aos jogos

Thunder vai em busca de mais um título liderado por Shai Gilgeous-Alexander. MARTIN MCGREW / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

A disputa da Copa da NBA chega na reta final e os finalistas serão conhecidos neste sábado (13), em Las Vegas. Na semifinal do Leste, Orland Magic e New York Knicks se enfrentam às 19h30min. No Oeste, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs duelam a partir das 23h.

A final da terceira edição da Copa da NBA será disputada na terça-feira (16). Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks já foram campeões do torneio. Na temporada passada, o Thunder foi o vice.

Fique de olhos neles

Reforço para esses momentos

Uma das principais trocas antes da temporada começar foi a de Desmond Bane. O Orlando Magic pagou caro para o Memphis Grizzlies, mas com o objetivo de ter um jogador importantes nos momentos decisivos.

Na fase anterior da Copa da NBA, Bane marcou 37 pontos na vitória por 117 a 108 sobre o Miami Heat. O ala mostrou toda sua qualidade no perímetro, com 6 arremessos convertidos de 9 tentados.

O mais decisivo do outro lado

Os Knicks também têm o cara para os momentos decisivos. E ele não é qualquer um, pois Jalen Brunson ganhou o prêmio de Jogador Mais Clutch da NBA em 2024.

O armador marcou 35 pontos, com 6/9 do perímetro, na vitória de 117 a 101 sobre o Toronto Raptors na fase anterior.

Em busca de mais uma taça

Atual campeão da NBA, o Thunder agora busca a taça da Copa. No confronto anterior, OKC não tomou conhecimento do Phoenix Suns e venceu por 138 a 89.

O nome da partida foi Shai Gilgeous-Alexander, o atual MVP da liga e com grandes chances de repetir os feitos. O armador marcou 28 pontos, com 11/15 nos arremessos de quadra.

Desafiante com provável reforço

Para tentar neutralizar Oklahoma, os Spurs vão precisar de um gigante. Na fase anterior, em que a franquia texana venceu por 132 a 119 o Los Angeles Lakers, Victor Wembanyama não esteve em quadra, pois está lesionado.

Mesmo sem ele, Stephon Castle chamou a responsabilidade e marcou 30 pontos na partida. Existe a possibilidade do pivô francês retornar no sábado, o que seria um grande reforço para os Spurs.

Onde assistir aos jogos da Copa da NBA

As duas partidas serão transmitidas pelo Prime Video.