Semana 16 da NFL: datas, horários e onde assistir aos jogos

Restam apenas três partidas para cada equipe disputar na temporada regular da NFL. A Semana 16 será decisiva para algumas franquias que buscam vaga nos playoffs, e há boas partidas para o fã de futebol americano acompanhar durante quatro dias.
Para começar a rodada, na quinta-feira (18), um duelo que vale a liderança da Conferência Nacional (NFC). O Seattle Seahawks recebe o Los Angeles Rams, duas equipes com 11 vitórias e 3 derrotas, e o vencedor basicamente encaminha a NFC Oeste.
No sábado (20), o clássico mais antigo da NFL ocorre pela segunda vez na temporada. O Chicago Bears busca a revanche diante do Green Bay Packers. O confronto vale a liderança da NFC Norte e já pode encaminhar classificados para os playoffs.
Pela NFC Sul, Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers se enfrentam pela liderança da divisão. As duas franquias estão com 7 vitórias e 6 derrotas. As equipes voltarão a se enfrentar na última rodada.
Na segunda janela de jogos do domingo (21), o Denver Broncos enfrenta o Jacksonville Jaguars, e tenta chegar a sua 12ª vitória seguida na temporada. Já classificada para os playoffs, a franquia quer assegurar a primeira posição na Conferência Americana (AFC) e, por consequência, o título divisional.
No Sunday Night Football, o Baltimore Ravens recebe o New England Patriots. As equipes vivem momentos distintos, mas ambas precisam vencer para tentar assegurar as respectivas divisões.
Onde assistir aos jogos da Semana 16 da NFL
Quinta-feira (18)
- 22h15min - Seattle Seahawks x Los Angeles Rams - SporTV 2 e Globoplay
Sábado (20)
- 19h - Washington Commanders x Philadelphia Eagles
- 22h20min - Chicago Bears x Green Bay Packers
Domingo (21)
- 15h - Dallas Cowboys x Los Angeles Chargers - ESPN 2 e Disney+
- 15h - New York Giants x Minnesota Vikings
- 15h - Miami Dolphins x Cinccinati Bengals
- 15h - Carolina Panthers x Tampa Bay Buccaneers
- 15h - New Orleans Saints x New York Jets
- 15h - Cleveland Browns x Buffalo Bills - ge tv
- 15h - Tennessee Titans x Kansas City Chiefs
- 18h05min - Denver Broncos x Jacksonville Jaguars - ESPN 2 e Disney+
- 18h05min - Arizona Cardinals x Atlanta Falcons
- 18h25min - Houston Texans x Las Vegas Raiders
- 18h25min - Detroit Lions x Pittsburgh Steelers - SporTV 3 e Globoplay
- 22h20min - Baltimore Ravens x New England Patriots - SporTV 2 e Globoplay
Segunda-feira (22)
- 22h15min - Indianapolis Colts x San Francisco 49ers - ESPN 2 e Disney+
