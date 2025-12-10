Semana 15 da NFL: datas, horários e onde assistir aos jogos

Uma rodada que promete ser decisiva na NFL. A Semana 15 terá jogos importantes na disputa pelos playoffs e algumas equipes podem dar adeus à disputa.
Na quinta-feira (11) começa a 15ª rodada da liga de futebol americano, com um duelo essencial para o Tampa Bay Buccaneers. Vencer o Atlanta Falcons é importante para a franquia seguir na liderança da AFC Sul. O principal rival é o Carolina Panthers, que enfrenta o New Orleans Saints no domingo (14).
Nesta data ainda serão disputados outros três clássicos divisionais com foco em playoffs. O Cincinnati Bengals recebe o Baltimore Ravens, e se ainda sonha com a fase decisiva da NFL, precisa vencer todos os quatro jogos restantes.
O Kansas City Chiefs vive situação parecida e o duelo contra o Los Angeles Chargers na Semana 15 será decisivo. Uma derrota praticamente acaba com as chances do atual vice-campeão do Super Bowl voltar aos playoffs.
Em situação mais confortável, mas na disputa pela AFC Leste, New England Patriots e Buffalo Bills se enfrentam. Em caso de vitória dos Pats, a divisão fica encaminhada para a franquia. Por outro lado, os Bills ainda almejam a liderança para ter a vantagem de jogar em casa nos playoffs.
Fechando o domingo, no Sunday Night Football, o Dallas Cowboys joga a vida na temporada contra o Minnesota Vikings.
Onde assistir aos jogos da Semana 15 da NFL
Quinta-feira (11)
- 22h15min - Tampa Bay Buccaneers x Atlanta Falcons - SporTV 2 e Globoplay
Domingo (14)
- 15h - Cincinnati Bengals x Baltimore Ravens
- 15h - Philadelphia Eagles x Las Vegas Raiders
- 15h - Houston Texans x Arizona Cardinals
- 15h - Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers - ESPN 2 e Disney+
- 15h - New England Patriots x Buffalo Bills - ge tv
- 15h - Jacksonville Jaguars x New York Jets
- 15h - New York Giants x Washington Commanders
- 15h - Chicago Bears x Cleveland Browns
- 18h25min - New Orleans Saints x Carolina Panthers
- 18h25min - Los Ageles Rams x Detroit Lions - ESPN 2 e Disney+
- 18h25min - Seattle Seahawks x Indianapolis Colts
- 18h25min - Denver Broncos x Green Bay Packers - SporTV 3 e Globoplay
- 18h25min - San Francisco 49ers x Tennessee Titans
- 22h20min - Dallas Cowboys x Minnesota Vikings - SporTV 2 e Globoplay
Segunda-feira (15)
- 22h15min - Pittsburgh Steelers x Miami Dolphins - ESPN 2 e Disney+
