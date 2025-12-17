Sem João Fonseca, ATP Next Gen Finals começa na Arábia Saudita 

Basavareddy venceu o primeiro jogo do torneio. Corinne Dubreuil / Divulgação/ATP Tour

Sem a presença do brasileiro João Fonseca, atual campeão e segundo melhor do ano na pontuação dos jogadores sub-20 do circuito mundial de tênis, o ATP Next Gen Finals teve início nesta quarta-feira (17), em Jedá, na Arábia Saudita.

Número 24 do ranking mundial, Fonseca optou por não disputar o torneio que reúne os oito melhores jogadores da categoria e focar em sua pré-temporada para 2026, assim como o tcheco Jakub Mensík, que é o 19º do mundo.

Os jogos

Na primeira partida do dia, o estadunidense de origem indiana Nishesh Basavareddy superou o croata Dino Prižmić, campeão júnior de Roland Garros em 2023, por 3 a 1, parciais de 4/2, 4/3 (9/7), 3/4 (3/7) e 4/2.

Segundo na lista de favoritos, o belga Alexander Blockx, que foi parceiro de Fonseca no vice-campeonato de duplas do Australian Open Júnior de 2023, venceu o alemão Justin Engel por 3 a 1, parciais de 3/4 (7/9), 4/2, 4/2 e 4/2, em jogo válido pelo Grupo Vermelho.

O torneio ainda terá mais dois jogos nesta quarta, ambos do Grupo Azul. Único top 100 e principal favorito, o estadunidense Learner Tien, 28º da ATP, enfrentará o espanhol Rafael Jódar, campeão júnior do US Open de 2024. Outro tenista da Espanha, Martin Landaluce, campeão júnior do US Open de 2022, vai encarar o norueguês Nicolai Budkov Kjær, campeão júnior de Wimbledon em 2024.

Regras próprias

O ATP Next Gen que já foi para jogadores até 21 anos é, desde 2024, disputado por atletas de até 20 anos e tem algumas regras próprias.