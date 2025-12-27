Seleção de ginástica rítmica aposenta "Evidências" e abraça Lady Gaga para 2026

Seleção ganhou duas pratas no último Mundial. Ivan Carvalho / CBG / Divulgação

É o fim de uma era. A seleção brasileira de ginástica rítmica se despede do fantástico 2025 e também da apresentação ao som de "Evidências", clássico dos karaokês e adotada como "hino alternativo" do Brasil.

Para 2026, a trilha será "Abracadabra", de Lady Gaga. A ideia foi inspirada no show da cantora no Rio, em maio, quando 2,5 milhões de fãs se reuniram em Copacabana. A estratégia manter o engajamento do público nas apresentações, já de olho na Olimpíada de Los Angeles-2028.

Leia Mais CBG anuncia convocações das seleções brasileiras de Ginástica Rítmica

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) já anunciou a convocação de ginastas para integrar a seleção de conjunto e a equipe individual. Camila Ferezin, treinadora do conjunto e coordenadora geral das seleções de ginástica rítmica, aponta que a música deve ser uma das únicas mudanças para o próximo ano.

— Nosso objetivo é manter tudo que deu certo neste ano tão vitorioso. Em 2025, conseguimos manter dois grupos trabalhando com excelência. Dessa maneira, fomos vice-campeãs mundiais com um grupo e campeãs pan-americanas com o outro— disse.

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) mudou os aparelhos das séries. A mista, antes disputada com três bolas e dois arcos, terá três arcos e dois pares de maças (espécie de malabares).

Já na série simples, as cinco fitas vão ser substituídas por cinco bolas. A nova música desta apresentação ainda não foi revelada.