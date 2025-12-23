Seleção da CBF da Copa do Brasil 2025 conta com sete jogadores do Corinthians; veja a equipe

A seleção ideal da Copa do Brasil de 2025 divulgada pela CBF possui sete jogadores do campeão Corinthians. O time alvinegro ficou com a taça depois de bater o Vasco por 2 a 1 no último domingo, no Maracanã.

Os seguintes atletas corintianos aparecem na seleção do torneio mata-mata: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Dorival Júnior foi considerado o melhor técnico da competição. O treinador igualou Luiz Felipe Scolari como o maior vencedor da Copa do Brasil, com quatro troféus.

Vice-campeão do torneio, o Vasco teve dois jogadores no time ideal da CBF: Nuno Moreira e Rayan. O Cruzeiro, eliminado pelo Corinthians nas semifinais, fecha a equipe também com dois atletas: Kaiki e Kaio Jorge.

O Corinthians ganhou a Copa do Brasil pela quarta vez na história. O time de Parque São Jorge foi campeão em 1995, 2002, 2009 e 2025. O clube embolsou cerca de R$ 97 milhões em premiações nesta edição da competição nacional.

Veja a seleção da Copa do Brasil:

Goleiro - Hugo Souza

Lateral-direito - Matheuzinho

Zagueiros - Gustavo Henrique e André Ramalho

Lateral-esquerdo - Kaiki

Meio-campistas - Breno Bidon, Nuno Moreira e Memphis Depay