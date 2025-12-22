Seleção Brasileira termina 2025 no top 10 da Fifa; Espanha lidera

Brasil terá grandes desafios em 2026. Ian Kington / AFP

A Seleção Brasileira melhorou sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, trouxe esperanças por uma boa apresentação na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México e fechará a temporada entre as cinco melhores equipes nacionais em ranking divulgado pela Fifa nesta segunda-feira (22) — chegou a ser sétima em setembro.

A lista que fecha a temporada é praticamente idêntica à divulgada ao fim da última data Fifa, em novembro, com a Espanha liderando, seguida por Argentina, França e Inglaterra, justamente as seleções que dividem a opinião dos especialistas sobre brigar pelo título mundial de 2026.

Logo depois estão os comandados de Ancelotti, que correm por fora na busca pelo hexacampeonato, figuram em quinto e podem encarar uma seleção do top 10 já na estreia da primeira fase da Copa do Mundo. Disputando a Copa Africana das Nações, Marrocos pode ultrapassar a 10ª colocada Croácia após ganhar na estreia do Comores.

Esta atualização só ocorre na próxima lista, mas os africanos já somaram os pontos necessários — o confronto pelo Grupo C ocorre dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Demais rivais brasileiros em solo norte-americano, a Escócia figura em 36º e o Haiti é o 84º.

Figurar entre os melhores do ranking é missão da Seleção Brasileira, que em setembro ocupou a sétima posição, sua pior na década, depois de ser a nona em 2016. Desta maneira, a comissão técnica vem buscando amistosos contra "gente grande" para chegar em alta na Copa.

Rumo à Copa do Mundo

Depois de fechar 2025 com 2 a 0 sobre Senegal e 1 a 1 com a Tunísia, a Seleção voltará a campo nos Estados Unidos, para desafiar potências europeias. O Brasil encara a vice-campeã mundial França, de Mbappé, em Foxborough, depois busca "vingança" com sua algoz no Catar, a Croácia, em Orlando. Os jogos ocorrem nos dias 26 e 31 de março.

O Brasil sabe que terá uma dura estreia contra Marrocos — favorito na Copa Africana das Nações, mas que sofreu na estreia para superar Comores por 2 a 0 —, e mostrar um bom desempenho diante dos europeus será essencial para erguer ainda mais o moral do time. Até lá, um amistoso em solo nacional ainda será agendado.

Top 10 do ranking da Fifa

1º - Espanha - 1.877,18 pontos

2º - Argentina - 1.873,33

3º - França - 1.870

4º - Inglaterra - 1.834,12

5º - Brasil - 1.760,46

6º - Portugal - 1.760,38

7º - Holanda - 1.756,27

8º - Bélgica - 1.739,71

9º - Alemanha - 1.724,15

10º - Croácia- 1.716,88