Seleção brasileira masculina júnior de handebol é eleita a melhor das Américas em 2025

Seleção venceu os cinco jogos no Pan Júnior

A seleção brasileira masculina júnior de handebol foi eleita, como a melhor equipe das Américas em 2025 e receberá o Prêmio PanAm Sports Junior. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (22), pela PanAm Sports, entidade responsável pelo esporte na Américas e organizadora dos Jogos Pan-Americanos.

Em 2025, o time brasileiro conquistou a medalha de ouro no Pan Júnior, realizado em Assunção, em agosto.

O ouro veio com uma campanha invicta. Foram cinco vitórias em cinco jogos disputados. O título ainda valeu uma vaga para os Jogos Pan-Americanos de 2027, em Lima, no Peru.

A eleição promovida pela PanAm Sports teve 45 mil votos e a seleção brasileira júnior de handebol masculino venceu com 34,80% da indicações.

Outras premiações

Nas demais categorias os vencedores foram o guatemalteco Roberto Bonilla, da natação, na categoria masculina; a equatoriana Jessica Palacios, do levantamento de peso, na categoria feminina; a equipe feminina de Cuba do revezamento 4x100m do atletismo; as irmãs gêmeas mexicanas Mía y Lía Cueva, dos saltos ornamentais, pelas conquistas do bronze no Mundial da categoria e ouro no Pan Júnior; a mexicana Valeria Páez, do atletismo, como atleta influencer; e a porto-riquenha Gladymar Torres, do atletismo, ganhou o prêmio fair play.



