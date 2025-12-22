Esportes

Premiação
Notícia

Seleção brasileira masculina júnior de handebol é eleita a melhor das Américas em 2025

A equipe brasileira foi escolhida após campanha invicta e ouro no Pan Júnior, recebendo 34,80% dos votos.

André Silva

