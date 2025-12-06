Seleção brasileira jogará à noite suas três partidas da fase de grupos na Copa do Mundo de 2026

A Fifa divulgou, na tarde deste sábado, os horários e locais de todos os 104 jogos da Copa do Mundo 2026. O Brasil, no Grupo C, conheceu a agenda para os confrontos com Marrocos, Haiti e Escócia.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti estreia contra Marrocos, no dia 13 de junho (sábado), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford. Depois, contra o Haiti, a partida será às 22h (de Brasília), em 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

A seleção brasileira ainda jogará em Miami, contra a Escócia, no dia 24 de junho. A partida será no Hard Rock Stadium, às 19h (de Brasília).

O torneio começará em 11 de junho de 2026, com a partida de abertura marcada para o Estádio Azteca, na Cidade do México, entre os donos da casa e África do Sul. A grande final será disputada em 19 de julho, em East Rutherford.