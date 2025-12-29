Seleção brasileira de boxe é convocada para a temporada 2026

A Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) anunciou a lista de convocados para a temporada de 2026, segundo ano do ciclo olímpico Los Angeles-2028.
Os atletas nominados representarão o Brasil nas principais competições. No masculino serão 17 atletas, com destaque para Luiz Gabriel Oliveira, Yuri FalcãoWanderley Pereira, Isaías Filho, Abner Teixeira e Joel Silva.
Para a equipe feminina são 18 nomes, entre elas Rebeca Lima, Viviane Pereira e Jucielen Romeu.
Confira os convocados
Masculino
55kg - Michael Douglas (PA)
55kg - Kelvy Alecrim (SP)
60kg - Luiz Gabriel Oliveira (SP)
60kg - Ramon Conceição (BA)
65kg - Yuri Falcão (SP)
65kg - Ruan Santana (BA)
65kg - Ícaro Correia da Silva (BA)
70lg - Kaian Reis (BA)
70kg - Thauam Jociel (SP)
80kg - Wanderley Pereira (BA)
80kg - Kauê Bellini (SP)
80kg - Cláudio Santos de Souza (BA)
90kg - Isaías Filho (BA)
90kg - Gabriel Batista (SP)
+90kg - Abner Teixeira (SP)
+90kg - Joel Silva (BA)
+90kg - João Vítor da Silva (PE)
Feminino
51kg - Caroline Almeida (PE)
51kg - Radija Gama (SP)
54kg - Tatiana Chagas (BA)
54kg - Ana Lívia Linhares (MG)
57kg - Jucielen Romeu (SP)
57kg - Karen Letícia de Lima (MT)
57kg - Samira Rodrigues (RJ)
57kg - Jéssica Dias Coutinho (BA)
60kg - Rebeca Lima (RJ)
60kg - Rafaela Marques Silva (RR)
60kg - Victoria Barbosa (SE)
65kg - Beatriz Soares (SP)
65kg - Adriele Caroline (BA)
65kg - Daniela Pereira (SP)
65kg - Haziel Santos (BA)
70kg - Queila Braga (SP)
70kg - Bárbara Santos (BA)
75kg - Viviane Pereira (SP)
