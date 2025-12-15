Scandicci ganha clássico italiano e conquista Mundial de Clubes de Vôlei feminino

Capitã Maja Ognjenovic ergue o troféu do Mundial. Volleyball World / Divulgação

O Pallavolo Scandicci venceu o clássico italiano diante do Imoco Volley Conegliano, por 3 a 1, parciais de 30/28, 25/19, 21/15 e 25/23, em 1h53min de jogo disputado no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo, e conquistou o título do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei feminino, pela primeira vez na história.

A partida foi uma reedição da final da última Liga dos Campeões da Europa, vencida pelo Conegliano por 3 a 0, e marcou o quinto título italiano em 18 edições do torneio.

Favorito ao bicampeonato, o Conegliano contou com o apoio de maior parte da torcida, já que em sua equipe atua a ponteira brasileira Gabi, capitã da seleção brasileira.

Scandicci vencu seus cinco jogos no Mundial. Volleyball World / Divulgação

A oposta Ekaterina Antropova foi o grande nome da decisão. A ítalo-russa marcou 25 pontos, sendo 19 no ataque, três no saque e três no bloqueio. Em todo o campeonato, ela anotou 99 pontos em cinco jogos.

O campeão ainda contou com ótimas atuações da ponteira estadunidense Avery Skinner, que fez 18, e da central Linda Nwakalor, responsável por 14 pontos, cinco deles de bloqueio, fundamento onde o Scandicci marcou 10 pontos contra cinco do Conegliano.

— Foi o primeiro desafio da nossa temporada e conseguimos. Vencemos uma equipe muito boa e acho que mostramos desde o início que acreditávamos que podíamos fazer isso. Ganhar este troféu com o Scandicci era um dos meus objetivos pessoais, porque conquistei muitos títulos com a seleção e era muito importante retribuir algo a este clube — disse Antropova, ouro olímpico em Paris-2024 e campeão mundial com a seleção italiana.

Eleita MVP das duas últimas edições da Liga dos Campeões da Europa, a oposta sueca Isabelle Haak marcou 20 vezes para o Conegliano, enquanto Gabi fez 19 e a ponteira chinesa Ting Zhu outros 13 pontos.

Seleção do campeonato

As melhores jogadoras do Mundial. Volleyball World / Divulgação

Antropova ganhou o prêmio de melhor jogadora (MVP) do Mundial, além de ser apontada como a melhor oposta e terminar como maior pontuadora.

O time ideal do torneio teve a levantadora sérvia Maja Ognjenovic (Scandicci), as ponteiras Skinner (Scandicci) e Gabi (Conegliano), as centrais Marina Lubian (Scandicci) e Adenízia (Praia Clube) e a líbero Camila Brait (Osasco).

Osasco leva o bronze

Na disputa do terceiro lugar, o Osasco Voleibol Clube derrotou o Praia Clube por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 28/26 e 25/19.

Como foi disputado o Mundial

Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e se enfrentaram dentro das respectivas chaves.

As duas melhores equipes de cada grupo disputaram as semifinais. perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A foi formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estavam Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.

Confira abaixo a tabela de jogos:

Brasileira Gabi (E) e sueca Isabelle Haak (D) foram as melhores do Conegliano. Volleyball World / Divulgação

Terça-feira (9)

Praia Clube 3 x 0 Zamalek

Conegliano 3 x 0 Orlando

3 x 0 Orlando Zhetysu 0 x 3 Scandicci

Osasco 3 x 0 Alianza

Quarta-feira (10)

Praia Clube 3 x 0 Orlando

Zhetysu 1 x 3 Alianza

Conegliano 3 x 0 Zamalek

Osasco 0 x 3 Scandicci

Quinta-feira (11)

Zamalek 0 x 3 Orlando

Conegliano 3 x 0 Praia Clube

Scandicci 3 x 0 Alianza

Osasco 3 x 2 Zhetysu

Sábado (13)

Semifinais:

Scandicci 3 x 0 Praia Clube

Conegliano 3 x 1 Osasco

Domingo (14)

3º lugar - Praia Clube 0 x 3 Osasco

Final - Scandicci 3 x 1 Conegliano