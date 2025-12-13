Scandicci, da Itália, bate Praia Clube e é o primeiro finalista do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

O Pallavolo Scandicci, da Itália, derrotou o Praia Clube por 3 a 0, parciais de 25/23, 26/24 e 25/19, neste sábado (13), em São Paulo, e é o primeiro finalista do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino.
Agora, o atual vice-campeão europeu aguarda o vencedor da outra semifinal, que será jogada entre o Osasco Voleibol Clube e o atual campeão mundial e europeu, o Imoco Volley Conegliano, da Itália, para conhecer seu rival da final marcada para domingo (14), às 16h30min, no Ginásio do Pacaembu.
Como foi o jogo
Sem perder um set nos três jogos da fase de grupos, o Scandicci entrou em quadra como favorito e, apesar das dificuldades impostas pela equipe mineira, nos dois sets iniciais, foi superior nos momentos decisivos e garantiu a classificação, ainda sem ceder uma parcial sequer aos adversários.
Com 10 pontos de bloqueio contra sete do Praia, o Scandicci acabou sendo beneficiado por cometer um menor número de erros, 22 contra 16 da equipe de Uberlândia.
A oposta ítalo-russa Ekaterina Antropova, com 20 acertos, foi a principal pontuadora do jogo, A ponteira estadunidense Avery Skinner marcou outros 17 para o time europeu.
No Praia Clube, a oposta estadunidense Morghan Fingall, que voltou a jogar depois de se recuperar de uma lesão no tornozelo, terminou com 17, um a mais que sua compatriota, a ponteira Payton Caffrey.
Como é disputado o Mundial
Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.
As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.
O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.
Confira a tabela de jogos:
Terça-feira (9)
- Praia Clube 3 x 0 Zamalek
- Conegliano 3 x 0 Orlando
- Zhetysu 0 x 3 Scandicci
- Osasco 3 x 0 Alianza
Quarta-feira (10)
- Praia Clube 3 x 0 Orlando
- Zhetysu 1 x 3 Alianza
- Conegliano 3 x 0 Zamalek
- Osasco 0 x 3 Scandicci
Quinta-feira (11)
- Zamalek 0 x 3 Orlando
- Conegliano 3 x 0 Praia Clube
- Scandicci 3 x 0 Alianza
- Osasco 3 x 2 Zhetysu
Sábado (13)
- Semifinais:
- Scandicci 3 x 0 Praia Clube
- 16h30 - Conegliano x Osasco
Domingo (14)
- 13h - Disputa do 3º lugar - Praia Clube x Conegliano ou Osasco
- 16h30 - Scandicci x Conegliano ou Osasco
Onde assistir ao Mundial de Clubes
O torneio tem transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).