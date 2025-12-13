Esportes

Em São Paulo
Notícia

Scandicci, da Itália, bate Praia Clube e é o primeiro finalista do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

A outra semifinal será neste domingo entre Osasco Voleibol Clube e Imoco Volley Conegliano

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS