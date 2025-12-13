Scandicci, da Itália, bate Praia Clube e é o primeiro finalista do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

Skinner (E) foi umas principais pontuadoras do Scandicci. Volleyball World / Divulgação

O Pallavolo Scandicci, da Itália, derrotou o Praia Clube por 3 a 0, parciais de 25/23, 26/24 e 25/19, neste sábado (13), em São Paulo, e é o primeiro finalista do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino.

Agora, o atual vice-campeão europeu aguarda o vencedor da outra semifinal, que será jogada entre o Osasco Voleibol Clube e o atual campeão mundial e europeu, o Imoco Volley Conegliano, da Itália, para conhecer seu rival da final marcada para domingo (14), às 16h30min, no Ginásio do Pacaembu.

Como foi o jogo

Sem perder um set nos três jogos da fase de grupos, o Scandicci entrou em quadra como favorito e, apesar das dificuldades impostas pela equipe mineira, nos dois sets iniciais, foi superior nos momentos decisivos e garantiu a classificação, ainda sem ceder uma parcial sequer aos adversários.

Com 10 pontos de bloqueio contra sete do Praia, o Scandicci acabou sendo beneficiado por cometer um menor número de erros, 22 contra 16 da equipe de Uberlândia.

A oposta ítalo-russa Ekaterina Antropova, com 20 acertos, foi a principal pontuadora do jogo, A ponteira estadunidense Avery Skinner marcou outros 17 para o time europeu.

No Praia Clube, a oposta estadunidense Morghan Fingall, que voltou a jogar depois de se recuperar de uma lesão no tornozelo, terminou com 17, um a mais que sua compatriota, a ponteira Payton Caffrey.

Como é disputado o Mundial

Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.

As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (9)

Praia Clube 3 x 0 Zamalek

Conegliano 3 x 0 Orlando

3 x 0 Orlando Zhetysu 0 x 3 Scandicci

Osasco 3 x 0 Alianza

Quarta-feira (10)

Praia Clube 3 x 0 Orlando

Zhetysu 1 x 3 Alianza

Conegliano 3 x 0 Zamalek

Osasco 0 x 3 Scandicci

Quinta-feira (11)

Zamalek 0 x 3 Orlando

Conegliano 3 x 0 Praia Clube

Scandicci 3 x 0 Alianza

Osasco 3 x 2 Zhetysu

Sábado (13)

Semifinais:

Scandicci 3 x 0 Praia Clube

16h30 - Conegliano x Osasco

Domingo (14)

13h - Disputa do 3º lugar - Praia Clube x Conegliano ou Osasco

16h30 - Scandicci x Conegliano ou Osasco

Onde assistir ao Mundial de Clubes