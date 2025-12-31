São Silvestre 2025: onde assistir ao vivo e horários

Prova é sempre disputada no último dia do ano. Miguel Schincariol / AFP

Uma das principais provas da corrida de rua será disputada nesta quarta (31). A Corrida Internacional de São Silvestre terá a sua 100ª edição nas ruas de São Paulo. A prova deve reunir 55 mil corredores, segundo o ge.globo, a partir das 7h25min.

Como forma de celebrar a edição centenária, os competidores irão receber uma medalha banhada a ouro velho, que terá o número 100 no centro do objeto. Desde 1925, a São Silvestre só não foi disputada em 2020 por conta da pandemia da covid-19.

Entre as categorias masculina e feminina, o Brasil soma 30 vitórias. Em 2024, os campeões foram Wilson Too e Agnes Keino, ambos quenianos.

Quanto ao percurso, a prova segue os tradicionais 15 km, que passam por alguns pontos populares de São Paulo. A largada é na Avenida Paulista. Já a chegada acontece em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

Onde assistir

A TV Globo e o ge.globo transmitem a Corrida de São Silvestre a partir das 7h25min.

Programação